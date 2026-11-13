C'è un pezzo d'Italia che ha scelto di rappresentare Cuba. Questa è la storia di Alessio Raballo Diaz, attaccante torinese di vent'anni, nato è cresciuto in Italia, ma legato alle proprie origini materne al punto da inseguire un sogno particolare: indossare la maglia della nazionale di Cuba. Una scelta maturata fin da bambino e che oggi rappresenta molto più di una semplice opportunità calcistica. Dietro la sua esperienza c'è il rapporto profondo con un paese che ama, ma che sta attraversando un momento estremamente complicato. In un'intervista a Fanpage.it racconta le motivazioni della sua scelta e il legame con il mondo cubano.

L'amore di Raballo per Cuba

Centravanti del Pavia in Serie D, ha alle spalle esperienze nei settori giovanili di. Il percorso di Raballo con Cuba, però, nasce molto prima del debutto internazionale: "Questa era la mia volontà da sempre, fin da bambino quando ogni estate passavo tre mesi a Cuba, un Paese di cui mi sono semplicemente innamorato". Un legame che si è rafforzato con il tempo e che lo ha portato a sentirsi parte di entrambe le culture: "Sono nato in Italia ma mi sento un mix".

Durante l'intervista ha raccontato anche una realtà lontana da quella a cui siamo abituati: "Gente meravigliosa che, pur avendo poco o nulla, è pronta a condividere quel poco che ha. Nonostante la situazione sia veramente drammatica, non perdono mai il sorriso e la voglia di vivere". Una condizione che l'ha segnato profondamente e che lo spinge a voler restituire qualcosa alla popolazione cubana.

Caricamento post Instagram...

Il rapporto con i bambini è uno degli aspetti più emozionanti della sua esperienza, Raballo ha raccontato che quando tornava sull'isola, riempiva la valigia di palloni da regalare ai piccoli del quartiere: "", ha ricordato sorridendo. Oggi, però, la situazione è diventata più critica e il calciatore ha cambiato il modo di aiutare la sua gente: "Le ultime volte ho portato con me tutto il materiale di allenamento delle squadre giovanili in cui ho giocato e l'ho regalato ai bambini a fine partita o a quelli che mi aspettavano fuori dallo stadio. Vedere la gioia nei loro occhi non ha veramente prezzo".

Tra i ricordi più intensi c'è quello del suo esordio con la nazionale. A Santiago, quando durante la presentazione delle formazioni è stato pronunciato il suo nome, lo stadio ha reagito con un boato: "Credo che non abbia mai sentito e mai più sentirò un boato così. Ho ancora il video salvato sui miei profili social e ogni volta che lo riguardo mi vengono i brividi".

Esultanza di Alessio Raballo Diaz dopo un gol con la nazionale di Cuba (credits Instagram)

Raballo ha anche raccontato le difficoltà materiali che caratterizzano il movimento calcistico cubano, infatti durante la preparazione al Mondiale Under 20, la squadra non aveva a disposizione un centro sportivo e i giocatori furono costretti ad allenarsi correndo per le strade di Santiago: "Qui mancano le opportunità, non le qualità. Il calcio non è di basso livello".

L'attaccante del Pavia continua ad inseguire i propri sogni calcistici, con uno in particolare: "Mi piacerebbe segnare sotto la Curva Maratona", ha raccontato pensando al Torino. Due Paesi, due identità e un unico pallone. La sua storia dimostra che il calcio può diventare anche uno strumento per mantenere vivo un legame con le proprie radici e per dare voce a una realtà, che troppo spesso, rimane lontana dai riflettori.