Per questa sosta delle Nazionali, il commissario tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha deciso di convocare Ben White. Il terzino destro, nella giornata di ieri, per la prima volta nella sua carriera ha giocato un match di Nations League. Infatti, ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Trent Alexander-Arnold prima dell'inizio del secondo tempo del match contro la Croazia valevole per il penultimo turno della fase a giorni dell'appena menzionata competizione. Tra l'altro, White non giocava una partita con la Nazionale Inglese dalle amichevoli disputate a marzo. Ieri sera, però, i tifosi inglesi presenti allo stadio non hanno accolto bene l'ingresso in campo di White ed infatti l'hanno fischiat0.

Inghilterra, i tifosi fischiano Ben White al suo ingresso in campo: il motivo

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Tonight's result secures our place in the final eight next March. pic.twitter.com/QIMyvLMCFe — England (@England) November 12, 2026

Per la prima volta dopo otto mesi, il calciatore dell'ha indossato nuovamente la maglia della Nazionale Inglese. A fine marzo, infatti, White ha giocato le due amichevoli contro. Inoltre, contro la selezione dell'America Meridionale, ha anche segnato la rete che ha sbloccato la gara al minuto 81 prima del pareggio dial 94esimo. In estate, invece, Tuchel ha scelto di non chiamarlo per il Mondiale disputato in Canada, Messico e Stati Uniti preferendogli altri calciatori comeIeri sera, contro la Croazia, il 29enne ha preso il posto di Alexander-Arnold e ha disputato tutto il secondo tempo. Appena ha messo piede in campo, però, White ha ricevuto i fischi da parte dei propri tifosi. Il noto quotidiano inglese The Sun ha riportato che quest'episodio ha avuto luogo anche quando l'Inghilterra ha disputato le già citate amichevoli del mese di marzo. Il motivo di questo gesto da parte dei tifosi risale alquando, durante il Mondiale in, White ha deciso diil ritiro della sua Nazionale.

Enfield, Inghilterra - 11 novembre 2026: Ben White dell'Inghilterra si riscalda durante un allenamento al Tottenham Hotspur Training Centre. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Alla vigilia della gara contro la Nazionale Croata, White ha parlato dei fischi che ha ricevuto nei mesi scorsi dai tifosi. Le sue parole: "Se sapessero di più di quella situazione, non fischierebbero più. Non ho mai parlato di ciò e ho deciso di non entrare nei dettagli. Sicuramente non era la situazione migliore, ma probabilmente rifarei quella scelta. In quel momento sono successe molte cose e la comunicazione non è stata delle migliori. Non voglio dare la colpa a nessuno, anche se qualcuno ha cercato di fare lo stesso con me".