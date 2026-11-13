Dopo l'esclusione dai convocati di Thomas Tuchel per gli impegni di novembre in Nations League, Cole Palmer è finito al centro delle discussioni per il suo presunto scarso attaccamento alla maglia dei Three Lions. A prendere le sue difese ci ha pensato Morgan Rogers, compagno di squadra al Chelsea, che ha spento ogni voce su un presunto scarso interesse nei confronti della sua Nazionale. Il centrocampista inglese inoltre è stato protagonista anche sul campo nella serata di Wembley, dove ha trovato il gol nel successo per 2-1 contro la Croazia che ha portato l'Inghilterra a quota 12 punti nel suo girone, dietro la Spagna a quota 15.

Inghilterra: Rogers difende Palmer

Intervenuto ai microfoni di BBC Radio Live, Rogers ha respinto categoricamente le accuse rivolte al numero 10 dei Blues: "Sono tutte bugie, vorrebbe essere qui. Voleva essere convocato e voleva venire a rappresentare il suo Paese, come ha sempre fatto. La gente vede semplicemente una notizia e dice la cosa più facile".

LONDRA, INGHILTERRA - 10 OTTOBRE: Morgan Rogers e Cole Palmer del Chelsea esultano dopo la vittoria della squadra nella partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e AFC Bournemouth allo Stamford Bridge il 10 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Il centrocampista ha poi spiegato le difficoltà attraversate dal compagno nell'ultimo periodo, sottolineando come i problemi fisici abbiano condizionato il suo rendimento e il suo rapporto con il campo: "L'anno scorso ha attraversato un periodo difficile a causa degli infortuni e so personalmente che da allora sta continuando a gestirli. Era in un momento particolarmente complicato e non si sentiva al 100% in campo. Vuole tornare ad essere convocato e vuole tornare alla sua miglior versione".

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Infine Rogers ha invitato a comprendere le scelte del giocatore, che deve necessariamente pensare alla propria carriera ed essere supportato: "Vuole giocare per altri 10 o 15 anni, quindi deve gestire il suo corpo. Se deve farlo nel breve periodo per il bene del suo futuro, bisogna sostenerlo pienamente. Non c'entra nulla con l'Inghilterra o con la volontà di non giocare per la Nazionale".