Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

L'Inghilterra si prepara ad affrontare Croazia e Spagna nelle ultime due giornate della fase a gironi della Nations League 2026, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Come sempre, però, Thomas Tuchel ci ha regalato delle sorprese, tra cui l'assenza di Cole Palmer, numero 10 del Chelsea. Il commissario tecnico tedesco ha deciso di non inserire il fantasista dei blues nella lista dei 25 giocatori, nonostante il suo buon inizio di stagione da 5 gol e 3 assist in 11 partite tra tutte le competizioni. Una scelta che arriva dopo le polemiche legate alle condizioni fisiche del calciatore, che aveva già saltato il precedente appuntamento internazionale a causa di problemi fisici.

Inghilterra, niente Palmer: le scelte di Tuchel

Oltre Palmer, non ci saranno neanche Phil Foden e Kobbie Mainoo, entrambi rimasti fuori dalle scelte del CT, mentre spiccano invece le due prime volte in nazionale maggiore di Jobe Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund e fratello minore di Jude, e Joshua King, giovane talento (classe 2007) del Fulham.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 31 OTTOBRE: Josh King del Fulham corre con la palla pressato da Pau Torres dell'Aston Villa durante la partita di Premier League 2026/27 tra Aston Villa FC e Fulham al Villa Park il 31 ottobre 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Tornano a disposizione anche Ben White e Djed Spence, mentre tra i nomi più attesi figurano Harry Kane, Jude Bellingham e Declan Rice. Per quanto riguarda la Serie A, l'unico rappresentante è proprio Spence, attualmente all'Inter.

Caricamento post Instagram...

L'Inghilterra affronterà la Croazia il, prima di volare aper sfidare la Spagna il. La squadra di Tuchel occupa attualmente il secondo posto nel girone e ha bisogno di un risultato positivo per assicurarsi il passaggio ai quarti di finale.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United).

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter), Ben White (Arsenal).

Centrocampisti: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

Attaccanti: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcellona), Harry Kane (Bayern Monaco), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).