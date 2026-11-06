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Gli ex Serie A in Europa

Le notti europee sono anche una vetrina per quei giocatori che hanno lasciato la Serie A, ma che continuano ugualmente a far parlare di sé nell'Europa che conta: calciatori che si prendono la scena con una giocata decisiva, altri che confermano il proprio valore o qualcuno che, nonostante una serata complicata, finisce comunque sotto i riflettori da vincente e con tre punti in tasca.

Il copione della settimana offre sei storie, sei modi diversi di lasciare il segno. Dall'errore di Gianluigi Donnarumma che si consola comunque con i tre punti, alla doppietta di Fabian Ruiz, motore del Paris Saint-Germain che non smette di girare. Nel mezzo, le firme pesanti di Muriqi, Kiwior e Kamada. E poi Thauvin, unico lampo nel buio di un Lens messo del tutto all'angolo dal Como. Sei ex Serie A, sei protagonisti, un unico filo rosso: il passato tricolore e un presente che, lontano dall'Italia, continua a prendersi la scena.

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