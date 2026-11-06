Uno degli incontri che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte il Wisla Cracovia ed il KS Cracovia. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione del quattordicesimo turno dell'Ekstraklasa, vale a dire la massima competenza del calcio polacco. La stracittadina avrà inizio alle ore 20:30 e si disputerà presso lo Stadio Municipale Henryk Reyman. Nel corso delle rispettive storie, i due club hanno avuto tra le proprie file diversi calciatori che hanno avuto anche l'onore di essere i capitani di una o dell'altra squadra polacca. Tra tutti loro, però, alcuni hanno lasciato il segno in maniera particolare. Ecco, quindi, alcuni nomi che si sono contraddistinti con le due rose provenienti dalla capitale della Polonia.

I capitani più importanti del Wisla Cracovia e del KS Cracovia: si parte dalla Stella Bianca

Uno dei capitani più importanti nella storia del Wisla Cracovia, che attualmente ha come allenatore, risponde al nome di, vale a dire colui al quale è dedicato lo stadio della squadra. Si tratta di uno dei migliori giocatori nonché della primanella storia della club nel quale ha giocato dalfino al. Dagli anni ', periodo in cui il Wisla Cracovia ha iniziato a vincere i suoi primi titoli, Reyman ha iniziato ad indossare anche la fascia di capitano. Nei suoi anni con la Stella Bianca, l'attaccante ha segnatoreti che ne fanno di lui uno dei migliori marcatori del club.

Henryk Reyman, leggenda del Wisla Cracovia. (Foto presa dal sito ufficiale wislakrakow.com)

Adesso si va avanti col tempo di diversi anni, per la precisione nel periodo che va dal 1970 al 1990 con un simbolo del club: si tratta dell'allora centrocampista Leszek Lipka. Nato nel 1958, ha giocato per tutta la sua carriera solo col Wisla, del quale è stato anche prodotto del settore giovanile. L'ex centrocampista ha giocato per il club di Cracovia anche durante il periodo in seconda divisione e ha indossato la fascia da capitano dal 1988. Chiudiamo il cerchio con un personaggio della storia recente del club: Jakub Błaszczykowski. L'ex esterno destro ha giocato per la Stella Bianca dal 2005 al 2007 per poi tornare nel 2019 dopo gli anni tra Borussia Dortmund, Fiorentina e Wolfsburg. Tornato al Wisla, ha salvato il club dal fallimento e ha ottenuto subito la fascia di capitano. In seguito, Kuba ha ricoperto anche il ruolo di presidente. Nel 2023, invece, ha lasciato il calcio giocato.

Passiamo ai grandi nomi del Pasy

Ovviamente, così come i loro cugini e grandi rivali, anche il KS Cracovia ha avuto capitani molto importanti nel corso della storia. Il primo che vogliamo menzionare risponde al nome diQuest'ultimo, nel corso della sua carriera, ha ricoperto il ruolo di centrocampista vestendo la maglia del club polacco dagli anni'fino al. Inoltre è stato capitano della squadra nel ', anno in cui il Pasy ha vinto per l'ultima volta il campionato nazionale.

Sergiu Hanca con la maglia del KS Cracovia. (Foto presa dal sito ufficiale del club cracovia.pl)

Andando avanti col tempo troviamo un calciatore che ha vestito la maglia biancorossa dalla prima metà degli anni '80 fino al 2002 ma, per sua sfortuna, non ha mai esordito nella massima serie polacca. Si tratta dell'ex centrocampista e difensore Edward Kowalik, che con le sue oltre 300 presenze è il giocatore con più presenze nella storia del KS Cracovia. Durante i suoi anni col Pasy, il classe 1969 ha giocato soltanto in seconda e terza divisione nazionale. Infine, inseriamo un giocatore e capitano che ha fatto parte dei biancorossi negli ultimi anni: Sergiu Hanca. Centrocampista rumeno classe 1992, ha giocato nel KS Cracovia dal 2018 al 2022. Durante i suoi anni in Polonia ha collezionato 115 presenze e, sei anni fa, ha vinto coppa e supercoppa nazionale.