La dirigenza del Lens rompe il silenzio dopo la clamorosa sconfitta per 1-9 contro il Como. Una caduta europea storica per i vincitori della scorsa Coppa di Francia, arrivata davanti al proprio pubblico, che ha trasformato una notte di Champions in una serata completamente da dimenticare per i tifosi di casa.

Subito dopo il triplice fischio, infatti, se da un lato il Como ha festeggiato la vittoria in trasferta con il più ampio margine nella storia della massima competizione europea, pareggiando il record di gol segnati in una singola partita di Champions League (nel formato moderno, dal 1992 a oggi), dall'altro lato il Lens è costretto a rialzare la testa e a guardare avanti. Un messaggio ribadito anche dal direttore sportivo Jean-Louis Leca, il quale ha commentato la rovinosa caduta dei Sang et Or, provando a riportare un po' di serenità nell'ambiente e confermando la fiducia nell'allenatore Yannick Cahuzac.

Leca: "Non siamo al livello della Champions League"

Intervistato ai microfoni della testata francese L'Equipe,è tornato sulla sconfitta per 1-9 subita in Champions League contro il Como, affermando: "Non prendiamoci in giro, non siamo al livello della. È così e basta, ma questo non significa che questa sconfitta per 1-9 sia normale. Non è normale".

Continuando, il direttore sportivo del Lens ha aggiunto: "La Champions League tende a creare un'atmosfera tesa. È quasi come se stesse interrompendo il nostro grande momento in campionato. Per esempio le sconfitte contro Sporting e Club Brugge, sono arrivate dopo i successi in Ligue 1 contro il Lione e il Troyes".

Biggest away win in Champions League history 🫨#UCL pic.twitter.com/Q6x1SDUVkm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2026

"Nessuno sta pensando di andarsene"

Nel corso dell'intervista,ha poi confermato la fiducia nel tecnico: "Il futuro sulla panchina del Lens di Yannick Cahuzac? Nessuno sta pensando di andarsene. Né lui né noi. Se ci avesse offerto le sue dimissioni?. Bisogna fare un confronto: durante la campagna di Champions League 2023-2024, abbiamo speso 66 milioni di euro durante la finestra estiva e il nostro monte ingaggi era di 15 milioni di euro superiore a quello di questa stagione".

COMO, ITALIA - 28 LUGLIO: Florian Thauvin del Racing Club de Lens osserva durante la partita della Como Cup 2026 tra Crystal Palace FC e Racing Club de Lens, disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 28 luglio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Infine, il dirigente francese ha poi concluso il suo intervento, dichiarando: "Capisco che la gente si interroghi su questa sconfitta per 9-1. Anche noi la prendiamo molto male, ma credo anche che subire colpi di questo genere faccia parte del nostro lavoro".