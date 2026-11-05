Il Como di Cesc Fabregas ha travolto il Lens con un clamoroso 9-1 nella quarta giornata della League Phase di Champions League, conquistando un risultato storico che va oltre la semplice conquista dei 3 punti. La formazione lariana ha infatti eguagliato il record della vittoria con il maggior margine nella storia della competizione, entrando in una classifica che comprende alcune delle squadre più importanti della storia del calcio. Una prestazione straordinaria, arrivata peraltro in trasferta, allo Stade Bollaert-Delelis. Il protagonista principale di questa impresa è stato Tasos Douvikas, autore di una tripletta, mentre Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina e Matteo Papaccioli hanno completato la festa.

Champions League, Como da record: le altre super-vittorie nella competizione

Come ricorda la stessa UEFA, il Como ha raggiunto un traguardo condiviso con Liverpool e Real Madrid, due tra i club più vincenti di sempre. I Reds furono i primi a vincere con 8 reti di scarto, travolgendo il Besiktas per 8-0 nel 2007. Otto anni più tardi fu invece il Real Madrid campione d'Europa in carica a ripetere l'impresa contro il Malmo. Al Santiago Bernabeu terminò sempre 8-0, con Cristiano Ronaldo protagonista assoluto grazie a 4 gol. Il Como è diventato così la terza squadra a raggiungere un margine di vittoria così ampio, ma con una particolarità: nessuna delle altre due era riuscita a realizzare un'impresa del genere lontano dal proprio stadio.

COMO, ITALIA - 21 OTTOBRE: Nico Paz del Como 1907 festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e Manchester United allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 ottobre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Subito dietro queste tre imprese troviamo il Bayern Monaco, protagonista di un 9-2 contro la Dinamo Zagabria nel 2024. I tedeschi stabilirono il record di reti segnate da una squadra in una singola partita di Champions League, durato fino a ieri sera.

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Tra i risultati con 7 reti di scarto compare anche la, che nel 2003 superò l'con un. Nella stessa fascia figurano anche l'contro lo, ilcontro ile ilcontro lo. Per quanto riguarda invece la partita con più gol complessivi, il primato appartiene al, che nel 2016 superò ilper, in una sfida terminata con. Questa la classifica delle gare con più reti nella storia della Champions:

12 reti: Borussia Dortmund - Legia Varsavia 8-4 , 22/11/201611 reti: Bayern Monaco - GNK Dinamo 9-2 , 17/09/2024; Monaco - Deportivo La Coruña 8-3 , 05/11/200310 reti: Barcellona - Bayern Monaco 2-8 , 14/08/2020; Lens 1-9 Como , 04/11/20269 reti: Paris Saint-Germain - Rosenborg 7-2 , 24/10/2000; Lione - Werder Bremen 7-2 , 08/03/2005; Villarreal - Aalborg 6-3 , 21/10/2008; Tottenham - Bayern Monaco 2-7 , 01/10/2019; Manchester City - Lipsia 6-3 , 15/09/2021; Paris Saint-Germain-Maccabi Haifa 7-2 , 25/10/2022; Benfica-Barcellona 4-5 , 21/01/2025; Leverkusen - Paris Saint-Germain 2-7 , 21/10/2025; Barcellona - Newcastle 7-2 , 18/03/2026; Paris Saint-Germain - Bayern Monaco 5-4 , 28/04/2026; LASK - Liverpool 3-6 , 14/10/2026.

Le vittorie con più reti di scarto nella storia della Champions League

Il risultato del Como entra dunque di diritto nella storia della Champions e gli permette di superare Liverpool e Real Madrid nella classifica di squadre capaci di ottenere il successo più largo di sempre nella competizione. Ecco(stilata dalla UEFA)nella storia della competizione europea

1) Lens-Como 1-9 (4 novembre 2026)2) Liverpool-Beşiktaş 8-0 (6 novembre 2007)3) Real Madrid-Malmo 8-0 (8 dicembre 2015)4) Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2 (17 settembre 2024)5) Juventus-Olympiacos 7-0 (10 dicembre 2003)6) Arsenal-Slavia Praga 7-0 (23 ottobre 2007)7) Zilina-Marsiglia 0-7 (3 novembre 2010)8) Valencia-Genk 7-0 (23 novembre 2011)9) Bayern Monaco-Basilea 7-0 (13 marzo 2012)10) BATE Borisov-Shakhtar Donetsk 0-7 (21 ottobre 2014)11) Bayern Monaco-Shakhtar Donetsk 7-0 (11 marzo 2015)12) Barcellona-Celtic 7-0 (13 settembre 2016)13) Maribor-Liverpool 0-7 (17 ottobre 2017)14) Liverpool-Spartak Mosca 7-0 (6 dicembre 2017)15) Manchester City-Schalke 04 7-0 (12 marzo 2019)16) Manchester City-Lipsia 7-0 (14 marzo 2023)17) Paris Saint-Germain-Brest 7-0 (19 febbraio 2025)