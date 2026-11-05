Prosegue il momento complicato di Jack Grealish all'Everton, con il centrocampista inglese che non prenderà parte neanche alla prossima sfida di Premier League contro il Coventry City, in programma venerdì 6 novembre, prolungando così il periodo lontano dal campo.

Lo stop del giocatore raggiungerà così le quattro partite consecutive dopo l'esclusione decisa dal club per una violazione delle norme disciplinari, mentre nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato David Moyes è tornato sulla vicenda, lasciando aperta la possibilità di un reintegro e confermando che il giocatore tornerà presto a lavorare con la squadra.

Moyes apre al ritorno di Grealish: "Presto torneremo a lavorare insieme"

Il tecnico dell'Everton ha affrontato il tema durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il, confermando l'assenza del centrocampista per l'impegno di venerdì ma lasciando intendere che la situazione potrebbe risolversi nelle prossime settimane.

"Jack non è disponibile e non voglio anticipare quale sarà il programma, ma torneremo a lavorare con lui presto", ha dichiarato Moyes, senza sbilanciarsi sulle tempistiche del possibile rientro.

Jack Grealish will miss Everton’s game against Coventry with the winger remaining unavailable for selection 🔵 pic.twitter.com/wc0lJq6Pts — The Bobble (@ElBobble) November 5, 2026

La vicenda era nata dall'esclusione dalla gara dicontro ilper una violazione disciplinare, legata secondo la stampa inglese alla mancata partecipazione a un allenamento senza autorizzazione, a cui sono seguite altre assenze in campionato. Dopo la vittoria per 1-0 sul Newcastle, Moyes aveva già affrontato la situazione, spiegando che ogni decisione sul possibile ritorno del centrocampista sarebbe stata presa insieme alla società e mostrando apertura a un suo reintegro.

HULL, INGHILTERRA - 11 OTTOBRE: Jack Grealish, dell'Everton, effettua il riscaldamento prima della partita di Premier League 2026/27 tra Hull City ed Everton, disputata l'11 ottobre 2026 all'MKM Stadium di Hull, in Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Le prossime settimane, anche grazie alla pausa per le nazionali, saranno importanti per chiarire definitivamente la situazione e capire se il rapporto tra il centrocampista e l'Everton potrà ricomporsi, consentendo al giocatore di lasciarsi alle spalle le recenti vicende disciplinari e tornare gradualmente a disposizione di David Moyes in vista dei prossimi impegni stagionali.