Il dirigente annuncia la propria candidatura alla presidenza della FIFA per sfidare Gianni Infantino alle elezioni del marzo 2027, con il sostegno della Federcalcio giapponese.
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La corsa alla presidenza della FIFA entra nel vivo in vista delle elezioni del 2027, con l'attuale presidente Gianni Infantino che dovrà confrontarsi con un nuovo sfidante per mantenere il proprio ruolo al vertice del calcio internazionale e proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni.
A presentare la propria candidatura è stato Kozo Tashima, presidente onorario della Federcalcio giapponese, organismo che ha guidato dal 2016 al 2024. Il dirigente ha annunciato la propria intenzione di concorrere alle elezioni con il sostegno della federazione nipponica, proponendosi come alternativa all'attuale numero uno della FIFA.
Le motivazioni di Tashima e la corsa verso le elezioni del 2027Al termine della riunione del consiglio direttivo della Federcalcio giapponese, tenutasi a Tokyo, Tashima ha illustrato ai giornalisti le motivazioni della propria candidatura, sottolineando la volontà di promuovere all'interno della FIFA principi come onestà, correttezza e integrità, valori che considera fondamentali per il futuro del calcio internazionale.
"Credo sia importante che questi principi vengano comunicati chiaramente alla comunità calcistica mondiale, e per contribuire a un futuro migliore per il calcio, ho deciso di candidarmi alle elezioni presidenziali della Fifa", ha annunciato Tashima.
Il dirigente ha poi fatto riferimento al proprio percorso professionale, maturato in diversi anni di attività dirigenziale, ribadendo la volontà di mettere questa esperienza al servizio del calcio internazionale: "Sulla base del percorso compiuto negli anni, affronterò questa sfida con convinzione, con l'obiettivo di contribuire all'ulteriore sviluppo del calcio mondiale".
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