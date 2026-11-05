La corsa alla presidenza della FIFA entra nel vivo in vista delle elezioni del 2027, con l'attuale presidente Gianni Infantino che dovrà confrontarsi con un nuovo sfidante per mantenere il proprio ruolo al vertice del calcio internazionale e proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni.

A presentare la propria candidatura è stato Kozo Tashima, presidente onorario della Federcalcio giapponese, organismo che ha guidato dal 2016 al 2024. Il dirigente ha annunciato la propria intenzione di concorrere alle elezioni con il sostegno della federazione nipponica, proponendosi come alternativa all'attuale numero uno della FIFA.

Le motivazioni di Tashima e la corsa verso le elezioni del 2027

Al termine della riunione del consiglio direttivo della Federcalcio giapponese, tenutasi a, Tashima ha illustrato ai giornalisti le motivazioni della propria candidatura, sottolineando, valori che considera fondamentali per il futuro del calcio internazionale.

"Credo sia importante che questi principi vengano comunicati chiaramente alla comunità calcistica mondiale, e per contribuire a un futuro migliore per il calcio, ho deciso di candidarmi alle elezioni presidenziali della Fifa", ha annunciato Tashima.

WOLFSBURG, GERMANIA - 9 SETTEMBRE: Kozo Tashima, presidente della Federcalcio giapponese (a sinistra), e Bernd Neuendorf, presidente della Federcalcio tedesca, conversano sugli spalti prima dell'amichevole internazionale tra Germania e Giappone alla Volkswagen Arena, il 9 settembre 2023 a Wolfsburg, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il dirigente ha poi fatto riferimento al proprio percorso professionale, maturato in diversi anni di attività dirigenziale, ribadendo la volontà di mettere questa esperienza al servizio del calcio internazionale: "Sulla base del percorso compiuto negli anni, affronterò questa sfida con convinzione, con l'obiettivo di contribuire all'ulteriore sviluppo del calcio mondiale".

FIFA Council member Kozo Tashima to stand against Gianni Infantino for the FIFA presidency 👀 pic.twitter.com/sCOHyw0k9F — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 5, 2026

Per formalizzare la propria candidatura, Tashima dovrà ottenere il sostegno di almeno cinque federazioni nazionali entro il, in vista delle elezioni in programma il, in, dove, dal canto suo,cercherà di ottenere un nuovo mandato alla guida della FIFA.