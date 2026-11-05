Serata da incubo per gli uomini di Cahuzac: la squadra di Ligue One incassa una delle sconfitte più pesanti della storia della Champions League.
Como show, i giocatori festeggiano a Genova vittoria e primo posto
Il Como ha vissuto una serata praticamente perfetta e ha travolto il Lens con un incredibile 9-1. La squadra di Cesc Fabregas ha dominato la partita in lungo e largo sin dalle prime battute, mettendo in grande difficoltà i padroni di casa. Per i francesi una serata da dimenticare: attualmente si trovano al 33esimo posto con soli 3 punti conquistati. Il risultato di ieri è uno dei più pesanti della storia della Champions League. Ma, non solo c'è anche un altro aspetto negativo: nessuna squadra aveva incassato 9 gol davanti al proprio pubblico. A tal proposito, Aguilar intervenuto nel post partita, ha parlato della disfatta e dello stato d'animo dei suoi compagni.
Le parole di Aguilar nel post-garaL'esterno del Lens, autore del gol bandiera, ha riconosciuto il valore della squadra avversaria e ha spiegato quanto sia stato difficile vivere una serata del genere: "Ci hanno travolti. Non sappiamo che dire, siamo i primi delusi da noi stessi. Vogliamo assumerci tutte le responsabilità: dobbiamo cercare di dimenticare questo brutto risultato e pensare alla prossima gara. Dobbiamo lavorare tanto affiché una serata simile non accada mai più".
Aguilar, consapevole della delusione provocata, ha parlato anche dei propri sostenitori: "Sappiamo quanti sacrifici fanno per essere sempre al nostro fianco. Non meritavano questa batosta. Ci vergogniamo per quello che è successo e vogliamo scusarci con loro. Dobbiamo lavorare sodo: pagano il biglietto ed è giusto che noi rispondiamo bene sul campo".
Caricamento post Instagram...
Il clima nello spogliatoio e le dichiarazioni di CuissanceIl numero 2 del Lens ha voluto sottolineare anche il momento vissuto nello spogliatoio: "Eravamo troppo delusi, siamo amareggiati ma allo stesso tempo arrabbiati con noi stessi. Proviamo un senso di vuoto immenso, siamo abbattuti. Non vogliamo che queste sconfitte si ripetano".
Inoltre, ha parlato anche il centrocampista Cuisance. Il francese ha spiegato che la squadra dovrà essere capace di trasformare questa partita in una lezione: "Non ho parole per quello che è successo. Siamo in Champions League e non possiamo permetterci queste figure. Ora dobbiamo essere in grado di trasformare questo brutto risultato in una lezione. Voglio chiedere scusa ai tifosi, non siamo stati all'altezza di affrontare una partita di questo calibro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA