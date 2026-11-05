Il Como ha vissuto una serata praticamente perfetta e ha travolto il Lens con un incredibile 9-1. La squadra di Cesc Fabregas ha dominato la partita in lungo e largo sin dalle prime battute, mettendo in grande difficoltà i padroni di casa. Per i francesi una serata da dimenticare: attualmente si trovano al 33esimo posto con soli 3 punti conquistati. Il risultato di ieri è uno dei più pesanti della storia della Champions League. Ma, non solo c'è anche un altro aspetto negativo: nessuna squadra aveva incassato 9 gol davanti al proprio pubblico. A tal proposito, Aguilar intervenuto nel post partita, ha parlato della disfatta e dello stato d'animo dei suoi compagni.

Le parole di Aguilar nel post-gara

L'esterno del Lens, autore del gol bandiera, ha riconosciuto il valore della squadra avversaria e ha spiegato quanto sia stato difficile vivere una serata del genere: "Vogliamo assumerci tutte le responsabilità: dobbiamo cercare di dimenticare questo brutto risultato e pensare alla prossima gara. Dobbiamo lavorare tanto affiché una serata simile non accada mai più".

LENS, FRANCIA - 3 OTTOBRE: I tifosi mostrano il loro sostegno durante la partita di UEFA Champions League tra RC Lens e Arsenal FC allo Stade Bollaert-Delelis il 3 ottobre 2023 a Lens, Francia. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Aguilar, consapevole della delusione provocata, ha parlato anche dei propri sostenitori: "Sappiamo quanti sacrifici fanno per essere sempre al nostro fianco. Non meritavano questa batosta. Ci vergogniamo per quello che è successo e vogliamo scusarci con loro. Dobbiamo lavorare sodo: pagano il biglietto ed è giusto che noi rispondiamo bene sul campo".

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Il clima nello spogliatoio e le dichiarazioni di Cuissance

Il numero 2 del Lens ha voluto sottolineare anche il momento vissuto nello spogliatoio: "Eravamo troppo delusi, siamo amareggiati ma allo stesso tempo arrabbiati con noi stessi.. Non vogliamo che queste sconfitte si ripetano".

COMO, ITALIA - 01 NOVEMBRE: Lucas da Cunha di Como 1907 celebra il primo gol della sua squadra con i compagni di squadra Tasos Douvikas e Luis Milla durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Venezia FC allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 1 novembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Inoltre, ha parlato anche il centrocampista Cuisance. Il francese ha spiegato che la squadra dovrà essere capace di trasformare questa partita in una lezione: "Non ho parole per quello che è successo. Siamo in Champions League e non possiamo permetterci queste figure. Ora dobbiamo essere in grado di trasformare questo brutto risultato in una lezione. Voglio chiedere scusa ai tifosi, non siamo stati all'altezza di affrontare una partita di questo calibro".