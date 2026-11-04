L'attaccante del Barça ha aperto le marcature contro l'Aston Villa: una rete storica per la manifestazione continentale
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Lamine Yamal è sempre più decisivo per il Barcellona. Il classe 2007 ha disputato l'ennesima ottima prestazione con la maglia Bluagrana e considerando l'età, potrà deliziare il pubblico catalano ancora per molti anni. L'ala destra di Flick ha iniziato alla grande la stagione, un po' come tutto il reparto offensivo del Barça. Sotto la sapiente guida dell'ex CT tedesco, ogni elemento dell'attacco culé è stato valorizzato e sta registrando cifre incredibili per le proprie statistiche personali.L'esempio più lampante è Raphinha, ex attaccante esterno e ora riconvertito in punta. Il nazionale brasiliano ha messo a segno 19 reti in 13 partite, numeri sensazionali considerando il livello del calciatore al Leeds. Nonostante Lamine Yamal sia un talento puro, anche lui ha beneficiato parecchio dall'arrivo in panchina del tecnico tedesco e questa stagione ha già raggiunto uno score spaventoso al solo inizio di novembre.
Lamine Yamal batte il record di MbappéLe ultime settimane di Lamine Yamal sono state segnate da due eventi negativi: il Clasico perso per 2-1 con una prestazione insufficiente e il terzo posto al Pallone d'Oro. Il terzo trofeo Kopa consecutivo è una magra consolazione, soprattutto considerando il duello ingaggiato con Mbappé. L'attaccante francese è stato l'eroe della partita di campionato con la doppietta personale e nella corsa al premio è arrivato secondo, davanti al talento iberico. Eppure, Lamine Yamal non si è fermato davanti a questi due ostacoli e ha avuto la motivazione giusta per ripartire e infrangere proprio un record del nazionale Bleus.
Lamine Yamal ha segnato il primo gol contro l'Aston Villa al 7'. Una rete a suo modo storica, considerando che ha reso il 10 del Barcellona il miglior marcatore adolescente (sotto i 20 anni) di sempre nella storia della competizione europea. Il 14esimo gol in Champions League, gli ha così permesso di superare le 13 realizzate da Mbappé, nonostante pesi la differenza organizzativa del torneo (dal 2024 diventato girone unico e con più partite). Lamine Yamal, dopo il Galatsaray, era già diventato il giocatore più giovane della competizione a registrare 25 g/a. L'ala del Barcellona ha segnato 3 reti e fornito 4 assist nelle 4 partite europee di questa stagione.
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