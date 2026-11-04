Lamine Yamal è sempre più decisivo per il Barcellona. Il classe 2007 ha disputato l'ennesima ottima prestazione con la maglia Bluagrana e considerando l'età, potrà deliziare il pubblico catalano ancora per molti anni. L'ala destra di Flick ha iniziato alla grande la stagione, un po' come tutto il reparto offensivo del Barça. Sotto la sapiente guida dell'ex CT tedesco, ogni elemento dell'attacco culé è stato valorizzato e sta registrando cifre incredibili per le proprie statistiche personali.

🚨 🎙️ Zlatan Ibrahimovic On Lamine Yamal Performance against Deportivo Alaves:



🗣️”Look in my own opinion without being biased, Lamine Yamal deserves the Ballon D’or Award. He makes you to fall in love all over with football.

He is literally the best winger after Lionel Messi and… pic.twitter.com/w2u6CjrW8G — Lord Zeus CFC/RM (@LordZeus_Usulor) October 31, 2026

Lamine Yamal batte il record di Mbappé

L'esempio più lampante è Raphinha , ex attaccante esterno e ora riconvertito in punta. Il nazionale brasiliano ha messo a segnoreti in 13 partite, numeri sensazionali considerando il livello del calciatore al Leeds. Nonostante Lamine Yamal sia un talento puro, anche lui ha beneficiato parecchio dall'arrivo in panchina del tecnico tedesco e questa stagione ha già raggiunto uno score spaventoso al solo inizio di novembre.Le ultime settimane di Lamine Yamal sono state segnate da due eventi negativi: il Clasico perso per 2-1 con una prestazione insufficiente e il terzo posto al Pallone d'Oro. Il terzo trofeo Kopa consecutivo è una magra consolazione, soprattutto considerando il duello ingaggiato con Mbappé. L'attaccante francese è stato l'eroe della partita di campionato con la doppietta personale e nella corsa al premio è arrivato, davanti al talento iberico. Eppure, Lamine Yamal non si è fermato davanti a questi due ostacoli e ha avuto la motivazione giusta per ripartire e infrangere proprio un record del nazionale Bleus.

BARCELLONA, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona durante la partita della 4ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Aston Villa FC, disputata al Camp Nou il 3 novembre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Lamine Yamal ha segnato il primo gol contro l'Aston Villa al 7'. Una rete a suo modo storica, considerando che ha reso il 10 del Barcellona il miglior marcatore adolescente (sotto i 20 anni) di sempre nella storia della competizione europea. Il 14esimo gol in Champions League, gli ha così permesso di superare le 13 realizzate da Mbappé, nonostante pesi la differenza organizzativa del torneo (dal 2024 diventato girone unico e con più partite). Lamine Yamal, dopo il Galatsaray, era già diventato il giocatore più giovane della competizione a registrare 25 g/a. L'ala del Barcellona ha segnato 3 reti e fornito 4 assist nelle 4 partite europee di questa stagione.