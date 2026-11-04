Oltre ai favoritissimi Diomande e Bouaddi, spunta Oulai della Fiorentina
L'acquisto più costoso della storia del Real: le prime immagini di Diomande con i Blancos
La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha emesso un primo fondamentale verdetto in merito all'assegnazione del titolo di miglior giovane africano dell'anno. È stata svelata, infatti, la lista dei 10 papabili vincitori. Se non sorprendono alcune candidature, data la caratura dei giocatori in questione, è soprattutto un nome a incuriosire, quello di Oulai della Fiorentina.
CAF, per il miglior giovane africano dell'anno ci sono Bouaddi e DiomandeNeanche a dirlo, i favoritissimi al riconoscimento sono l'ivoriano Yan Diomande e il marocchino Ayyoub Bouaddi. Parliamo di stelline in rampa di lancio del calcio mondiale, militando tra le fila di top club europei. Il primo si sta ritagliando spazio nelle competitive rotazioni di Mourinho al Real Madrid, mentre il secondo ha convinto il City a spendere ben 100 milioni di euro per acquistarlo. Oltre a loro, però, non si possono a priori escludere sorprese.
Un calciatore che si è messo in mostra, catturando l'attenzione di tifosi e appassionati, è Ibrahim Maza. Di nazionalità algerina, è un classe 2005 e gioca da centrocampista offensivo nel Bayer Leverkusen. Dopo 8 partite in Bundesliga, Maza ha già segnato 3 gol - pareggiando il computo totale della scorsa stagione - e fornito 2 assist. Sempre del Leverkusen è Christian Kofane, mentre dal Barcellona è emersa la stellina egiziana di Hamza Abdelkarim.
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La Top 10 dei candidatiIbrahim Maza (Algeria) - Bayer Leverkusen
Christian Kofane (Camerun) - Bayer Leverkusen
Christ Inao Oulai (Costa d'Avorio) - Fiorentina
Yan Diomande (Costa d'Avorio) - Real Madrid
Hamza Abdelkarim (Egitto) - Barcellona
Caleb Yirenkyi (Ghana) - Coventry
Ismael Kamissoko (Mali) - Etoiles Mandé
Abdellah Ouazane (Marocco) - Ajax
Ayyoub Bouaddi (Marocco) - Manchester City
Ibrahim Mbaye (Senegal) - Aston Villa
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