La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha emesso un primo fondamentale verdetto in merito all'assegnazione del titolo di miglior giovane africano dell'anno. È stata svelata, infatti, la lista dei 10 papabili vincitori. Se non sorprendono alcune candidature, data la caratura dei giocatori in questione, è soprattutto un nome a incuriosire, quello di Oulai della Fiorentina.

CAF, per il miglior giovane africano dell'anno ci sono Bouaddi e Diomande

Neanche a dirlo, i favoritissimi al riconoscimento sono l'ivoriano Yan Diomande e il marocchino Ayyoub. Parliamo di stelline in rampa di lancio del calcio mondiale, militando tra le fila di top club europei. Il primo si sta ritagliando spazio nelle competitive rotazioni di Mourinho al Real Madrid, mentre il secondo ha convinto il City a spendere ben 100 milioni di euro per acquistarlo. Oltre a loro, però, non si possono a priori escludere sorprese.

FIRENZE, ITALIA - 29 OTTOBRE: Christ Inao Oulai della ACF Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Atalanta BC allo Stadio Artemio Franchi il 29 ottobre 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Un calciatore che si è messo in mostra, catturando l'attenzione di tifosi e appassionati, è Ibrahim Maza. Di nazionalità algerina, è un classe 2005 e gioca da centrocampista offensivo nel Bayer Leverkusen. Dopo 8 partite in Bundesliga, Maza ha già segnato 3 gol - pareggiando il computo totale della scorsa stagione - e fornito 2 assist. Sempre del Leverkusen è Christian Kofane, mentre dal Barcellona è emersa la stellina egiziana di Hamza Abdelkarim.

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La Top 10 dei candidati

Sono rappresentati anche il Coventry grazie al ghanese Caleb, l'Ajax con il marocchino Abdellah. Infine, nella top ten trovano posto Ismael, maliano dell'Etoiles Mandé, il senegalese Ibrahimche gioca in Premier con l'Aston Villa e l'ivoriano Christ Inao. Nato il 6 aprile 2006, il centrocampista si sta mettendo in mostra con la maglia della Fiorentina in Serie A, dopo le esperienze con Bastia e Trabzonspor.Ibrahim Maza (Algeria) - Bayer LeverkusenChristian Kofane (Camerun) - Bayer LeverkusenChrist Inao Oulai (Costa d'Avorio) - FiorentinaYan Diomande (Costa d'Avorio) - Real MadridHamza Abdelkarim (Egitto) - BarcellonaCaleb Yirenkyi (Ghana) - CoventryIsmael Kamissoko (Mali) - Etoiles MandéAbdellah Ouazane (Marocco) - AjaxAyyoub Bouaddi (Marocco) - Manchester CityIbrahim Mbaye (Senegal) - Aston Villa