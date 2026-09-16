Il Real Madrid, ieri sera, ha ottenuto un'altra vittoria in Liga contro l'Elche, ma lo ha fatto ancora grazie al marchio di fabbrica di José Mourinho negli ultimi anni. I Blancos hanno faticato fino agli ultimi minuti del match, momento in cui il solito Espì ha trovato la rete del 3-2, togliendo le castagne dal fuoco per Mbappé e compagni. Una delle note più liete di questa sofferta vittoria del Real Madrid è stato sicuramente Diomande. Il giovane esterno ivoriano è sceso in campo da titolare per la seconda volta, e a differenza dell'esordio contro il Rayo Vallecano ha convinto a pieni voti Mourinho e l'esigente tifo madridista. Diomande a pochi minuti dall'inizio della partita prende un cartellino giallo che rischiava di condizionarlo, ma l'esterno ha reagito alla grande servendo un assist al bacio per il gol dello 0-2 di Mbappé e si è speso molto in fase difensiva.

La duttilità tattica e il peso dell'investimento

Nel primo tempo l'exgioca sulla fascia destra, ovvero la sua fascia preferita, ma nel corso della, a seguito dell'uscita di, l'esterno ivoriano si è spostato nel lato sinistro. In un secondo tempo disastroso, dove ilha completamente staccato ogni interruttore,risulta l'unico a salvarsi, saltando ripetutamente gli avversari e creando superiorità in una fascia che non è la sua. L'ivoriano ha giocato una grandissima partita, ma per i tifosi non è ancora abbastanza. Il popolo blanco si aspetta che faccia ancora di più dato ildel suo cartellino che lo ha portato ad essere l'acquisto piùin tutta la gloriosa storia del

ELCHE, SPAGNA - 15 SETTEMBRE: Yan Diomande del Real Madrid reagisce durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche CF e Real Madrid all'Estadio Manuel Martinez Valero il 15 settembre 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

Il derby in vista e gli elogi di Mourinho

I 92 minuti totali giocati ad, però, riducono drasticamente le sue chance di partire titolare nell'imminentedi domenica al Metropolitano contro. Come per gli altri match di cartello disputati dalin questa stagione, il prescelto per quella fascia continua ad essere, che ha disputato un'ottima partita incontro. Tuttavia, le prestazioni dicontano molto e al termine della partita sono arrivati ipubblici direttamente dal suo allenatore. "Sta crescendo. Ha un'ottima capacità di lavoro e intelligenza, perché non è facile giocare 85 minuti con un'ammonizione. Ha fatto un gran lavoro. Sono contento", ha dichiarato pubblicamente José