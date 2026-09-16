Diomande brilla contro l'Elche e serve un assist a Mbappé. Mourinho lo esalta pubblicamente in vista del derby al Metropolitano
L'acquisto più costoso della storia del Real: le prime immagini di Diomande con i Blancos
Il Real Madrid, ieri sera, ha ottenuto un'altra vittoria in Liga contro l'Elche, ma lo ha fatto ancora grazie al marchio di fabbrica di José Mourinho negli ultimi anni. I Blancos hanno faticato fino agli ultimi minuti del match, momento in cui il solito Espì ha trovato la rete del 3-2, togliendo le castagne dal fuoco per Mbappé e compagni. Una delle note più liete di questa sofferta vittoria del Real Madrid è stato sicuramente Diomande. Il giovane esterno ivoriano è sceso in campo da titolare per la seconda volta, e a differenza dell'esordio contro il Rayo Vallecano ha convinto a pieni voti Mourinho e l'esigente tifo madridista. Diomande a pochi minuti dall'inizio della partita prende un cartellino giallo che rischiava di condizionarlo, ma l'esterno ha reagito alla grande servendo un assist al bacio per il gol dello 0-2 di Mbappé e si è speso molto in fase difensiva.
La duttilità tattica e il peso dell'investimentoNel primo tempo l'ex Lipsia gioca sulla fascia destra, ovvero la sua fascia preferita, ma nel corso della ripresa, a seguito dell'uscita di Vinicius, l'esterno ivoriano si è spostato nel lato sinistro. In un secondo tempo disastroso, dove il Real ha completamente staccato ogni interruttore, Diomande risulta l'unico a salvarsi, saltando ripetutamente gli avversari e creando superiorità in una fascia che non è la sua. L'ivoriano ha giocato una grandissima partita, ma per i tifosi non è ancora abbastanza. Il popolo blanco si aspetta che faccia ancora di più dato il prezzo del suo cartellino che lo ha portato ad essere l'acquisto più costoso in tutta la gloriosa storia del Real Madrid.
Il derby in vista e gli elogi di MourinhoI 92 minuti totali giocati ad Elche, però, riducono drasticamente le sue chance di partire titolare nell'imminente derby di domenica al Metropolitano contro l'Atletico. Come per gli altri match di cartello disputati dal Real Madrid in questa stagione, il prescelto per quella fascia continua ad essere Brahim Diaz, che ha disputato un'ottima partita in Champions League contro l'Inter. Tuttavia, le prestazioni di Diomande contano molto e al termine della partita sono arrivati i complimenti pubblici direttamente dal suo allenatore. "Sta crescendo. Ha un'ottima capacità di lavoro e intelligenza, perché non è facile giocare 85 minuti con un'ammonizione. Ha fatto un gran lavoro. Sono contento", ha dichiarato pubblicamente José Mourinho.
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