Ormai, Lamine Yamal è uno dei migliori al mondo. La sua consacrazione è arrivata tempo fa e nonostante ciò, spesso ci si dimentica che il ragazzo ha solo 19 anni. In molti pensavano che il Pallone d'Oro potesse andare proprio al classe 2007, soprattutto guardando ai titoli vinti con le proprie squadre. Eppure, 1 Liga da MVP e 1 Mondiale (seppur sottotono) non hanno permesso al 19enne di raggiungere il premio individuale più ambito, ma lo spagnolo ha potuto comunque consolarsi con il terzo posto e soprattutto il premio Kopa.

🚨 🎙️ Zlatan Ibrahimovic On Lamine Yamal Performance against Deportivo Alaves:



🗣️”Look in my own opinion without being biased, Lamine Yamal deserves the Ballon D’or Award. He makes you to fall in love all over with football.

He is literally the best winger after Lionel Messi and… pic.twitter.com/w2u6CjrW8G — Lord Zeus CFC/RM (@LordZeus_Usulor) October 31, 2026

L'investitura ufficiale di Messi a Lamine Yamal

Questo riconoscimento individuale è dedicato al giovane talento calcistico dell'anno e in passato ha rappresentato un vero e proprio elemento di consacrazione per alcuni calciatori. Istituito da France Football nel, questo trofeo è dedicato al primo francese capace di vincere il Pallone d'Oro (Raymond Kopa) ed è stato conquistato dalle attuali stelle del panorama calcistico:, Pedri, Jude Bellingham e ... proprio Lamine Yamal.Lamine Yamal si è così portato a casa il suotrofeo Kopa consecutivo. Un risultato sensazionale per il talento del Barcellona che in questi anni ha battuto talenti come Arda Güler, Désiré Doué, João Neves e il suo compagno di club e nazionale. Quest'anno, l'ala Bluagrana ha seriamente rischiato di perdere il riconoscimento, conquistandolo per soli 2 punti. La giuria del premio è composta da tutti i vincitori passati del Pallone d'oro, che devono assegnare 5 punti al primo, 3 al secondo e 1 al terzo. I talenti scelti devono essere sotto ial 31 luglio 2026.

BARCELLONA, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona durante la partita della 4ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Aston Villa FC, disputata al Camp Nou il 3 novembre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Nella giuria c'era anche l'ex stella Blaugrana Lionel Messi, che, secondo quanto pubblicato da l'Equipe e France Football, avrebbe assegnato 5 punti a Lamine Yamal, 3 a Pau Cubarsì e 1 a Ibrahim Maza, talento del Bayer Leverkusen. Queste assegnazioni hanno avuto un peso decisivo nella classifica finale: Lamine Yamal ha così trionfato per 96 a 94 contro il difensore spagnolo. Leo Messi li aveva già selezionati come primo e secondo nelle due edizioni precedenti, ritenendoli dunque i migliori talenti dell'attuale epoca calcistica.