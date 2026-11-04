Ennesima serata da sballo per Raphinha che, grazie alla sua doppietta e al gol di Lamine Yamal, regola l'Aston Villa sotto gli occhi del Principe William e del figlio George. Il brasiliano, tornato dall'infortunio accusato in Nazionale durante la sosta di ottobre, ha ripreso a segnare ed è salito all'impressionante numero di 19 gol in stagione a novembre, di cui 15 in Liga e 4 in tre partite di Champions, puntando al record di Luis Suarez che tiene botta dal 2020. Staccato, ovviamente, Lionel Messi: primo nella speciale classifica a quota 120.

Raphinha: come di consueto

Nella serata del Camp Nou, spettrale fino al fischio d'inizio per omaggiare il ricordo di, morto a seguito di un tragico scontro di gioco con il portiere avversario durante il match di Segunda Division tra, a tirare su il morale in un momento particolarmente difficile per il calcio spagnolo e per la Spagna in generale, è stato. Il brasiliano ha lasciato, come di abitudine, il marchio nella netta vittoria per 3-0 contro l'

BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 03: Raphinha del FC Barcellona segna il terzo gol della sua squadra superando Zion Suzuki dell'Aston Villa durante la partita della Fase a Gironi MD4 della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcellona e Aston Villa FC al Camp Nou il 3 novembre 2026 a Barcellona, Spagna . (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Dopo il vantaggio iniziale di Lamine Yamal, che ha sfruttato un enorme regalo di Joao Gomes, è salito in cattedra il capitano Blaugrana. Prima, ha segnato probabilmente il gol più fortunoso della sua stagione, complice una chiara deviazione di Pau Torres e, non contento, ha concluso un'azione da stropicciarsi gli occhi. Joao Cancelo, dalla fascia sinistra, taglia la difesa dei Villans con una trivela e Raphinha, liberatosi dalla marcatura e in posizione regolare, spinge in rete di prima intenzione non lasciando scampo a Suzuki.

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Terzo ancora per poco