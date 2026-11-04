Altra giornata di Champions e altra gita per il Paris Saint-Germain. Gli uomini di Luis Enrique hanno liquidato la pratica Villarreal in appena 17 minuti, andando sul quadruplo vantaggio, costringendo buona parte dell'Estadio de la Ceramica ad abbandonare anzitempo il campo. Si tratta della quarta partita su quattro, in questa edizione della Champions, in cui il PSG ha messo a referto almeno 4 gol, siglandone in totale la bellezza di 20, con una media folle di 5 gol a match. L'allenatore spagnolo, però, non è rimasto contento nel vedere il Sottomarino Giallo in queste condizioni.

Le parole di Luis Enrique

Ilsi conferma una macchina perfetta, nonostante le tante defezioni. Ieri, nella trasferta a, mancavano. Quattro assenze, in dei ruoli cruciali, che non hanno minimamente fatto vacillare la prestazione dei parigini, sopra di quattro gol al 17esimo minuto e vittoriosi 0-6 nel computo totale. L'MVP, per una notte, è stato, autore di una doppietta. Nell'esultanza, particolarmente moderata, ha rivolto gli indici al cielo in ricordo di

VILLARREAL, SPAIN - NOVEMBER 03: Joao Neves del Paris Saint-Germain festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della Fase a Gironi MD4 della UEFA Champions League 2026/27 tra Villarreal CF e Paris Saint-Germain all'Estadio de la Ceramica il 3 novembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Intervenuto alla fine della sfida ai microfoni di L'Equipe, Luis Enrique ha esaltato i suoi uomini, ricordando che il giusto modo per rispettare l'avversario sia continuare a giocare: "Possiamo ricordare la finale di Champions League. Contro l'Inter, non ci siamo mai fermati né abbiamo difeso il risultato. Questa è la nostra idea come squadra. Il nostro modo di rispettare l'avversario è giocare sempre con la stessa intensità".

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"Non mi piace questo tipo di risultato"