Luis Enrique diventa l'allenatore con più panchine alla guida di un club francese in Champions e ammette di non essere contento per il Villarreal
Paris Saint-Germain, che festa negli spogliatoi per Fabian Ruiz Mvp!
Altra giornata di Champions e altra gita per il Paris Saint-Germain. Gli uomini di Luis Enrique hanno liquidato la pratica Villarreal in appena 17 minuti, andando sul quadruplo vantaggio, costringendo buona parte dell'Estadio de la Ceramica ad abbandonare anzitempo il campo. Si tratta della quarta partita su quattro, in questa edizione della Champions, in cui il PSG ha messo a referto almeno 4 gol, siglandone in totale la bellezza di 20, con una media folle di 5 gol a match. L'allenatore spagnolo, però, non è rimasto contento nel vedere il Sottomarino Giallo in queste condizioni.
Le parole di Luis EnriqueIl PSG si conferma una macchina perfetta, nonostante le tante defezioni. Ieri, nella trasferta a Villarreal, mancavano Marquinhos, Nuno Mendes, Dembele e Kvaratskhelia. Quattro assenze, in dei ruoli cruciali, che non hanno minimamente fatto vacillare la prestazione dei parigini, sopra di quattro gol al 17esimo minuto e vittoriosi 0-6 nel computo totale. L'MVP, per una notte, è stato Fabian Ruiz, autore di una doppietta. Nell'esultanza, particolarmente moderata, ha rivolto gli indici al cielo in ricordo di Jesus de Miguel.
Intervenuto alla fine della sfida ai microfoni di L'Equipe, Luis Enrique ha esaltato i suoi uomini, ricordando che il giusto modo per rispettare l'avversario sia continuare a giocare: "Possiamo ricordare la finale di Champions League. Contro l'Inter, non ci siamo mai fermati né abbiamo difeso il risultato. Questa è la nostra idea come squadra. Il nostro modo di rispettare l'avversario è giocare sempre con la stessa intensità".
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"Non mi piace questo tipo di risultato"Luis Enrique ha tagliato l'ennesimo record della sua straordinaria carriera. Infatti, è diventato l'allenatore con più panchine, ben 50, alla guida di un club francese in Champions League. E, come di consueto da quando allena il PSG, ha mostrato tutto il suo rispetto verso un avversario sicuramente più debole sulla carta, ma entrato in confusione dopo pochi minuti di gioco: "Dopo lo 0-3, non c'è nessuna squadra che potesse cambiare la partita. Per gli avversari è difficile superare questo risultato. Comunque, non mi piace un margine così ampio e non sono contento di vedere un avversario in difficoltà, ma cerchiamo di rispettarlo giocando sempre allo stesso modo. In questo senso, siamo molto affidabili".
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