Nella serata che ha incoronato Harry Kane come vincitore del Pallone d’Oro 2026, a Parigi c’è stato spazio anche per celebrare l'ennesimo traguardo di squadra. Il PSG è stato infatti eletto miglior club della stagione, un riconoscimento che si aggiunge a una lunga lista di successi recenti e che ha riempito d’orgoglio il presidente parigino Nasser Al-Khelaïfi, pronto a dedicare il premio a tutte le componenti del club. Quello ottenuto dal PSG non è un trofeo isolato, ma la conferma di un ciclo vincente: si tratta infatti del secondo riconoscimento consecutivo come Club della stagione.

L'ennesimo successo del PSG

Caricamento post Instagram...

Le parole di Al-Khelaïfi

Un dato che certifica ladella squadra francese negli ultimi anni, tornata protagonista assoluta sia in patria che sul palcoscenico europeo. Il numero uno del club ha commentato con, sottolineando come il merito vada condiviso con l’intera struttura societaria: “È un’immensa soddisfazione per ilricevere questo premio per il secondo anno consecutivo. Questo trofeo premia il lavoro eccellente e gli standard elevati di tutte le componenti del club, dall'allenatoree il suo staff al consigliere sportivo, passando per i giocatori e tutte le persone che lavorano ogni giorno affinché ilcontinui a brillare e a crescere”, ha dichiarato.ha poi voluto spendere parole anche per i numerosi calciatori parigini presenti tra i candidati al, pur senza riuscire a salire sul podio finale: “Vedere così tanti nostri giocatori in lizza è un onore, ma è anche il riflesso della nostra forza: un gruppo unito da un’ambizione comune”.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 5 MAGGIO: Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, osserva durante la sessione di allenamento che precede la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain, presso la Football Arena di Monaco di Baviera, il 5 maggio 2026. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Nella parte conclusiva del suo intervento, il presidente del PSG ha voluto ribadire anche l’ambizione a lungo termine della società, ringraziando la base di sostenitori che accompagna il progetto parigino: “Continueremo a costruire con pazienza e determinazione, facendo crescere il club, Parigi e la Francia nel mondo”.