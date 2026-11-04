Impegnato questa sera in casa del Fenerbahce, Bradley Barcola è tornato sul paragone con Salah e sul prezzo del suo cartellino
Liverpool, il nuovo pullman nel ricordo di Diogo Jota
Bradley Barcola, uno degli acquisti più cari della sessione estiva di calciomercato, pagato più di 130 milioni dal Liverpool per strapparlo al PSG, non ha iniziato nel migliore dei modi l'avventura con i Reds. Infatti, il francese ha trovato appena tre gol, siglati tutti nella sfida di Champions contro il LASK, la continuità fatica ad arrivare e il paragone con Mohamed Salah si sta rivelando più pesante del previsto. Proprio sull'eredità dell'egiziano e sulla cifra monstre spesa dal Liverpool in estate, è intervenuto l'ex PSG ai microfoni di Sky Sports UK.
Il peso della leggendaBarcola è stato il fiore all'occhiello della finestra di calciomercato del Liverpool, nonché l'acquisto più oneroso della Premier League. Il francese, dopo mesi di trattative serrate, è riuscito ad arrivare in Inghilterra, ma il peso di dover rimpiazzare e far dimenticare una leggenda vivente come Mohamed Salah, miglior marcatore dell'intera storia dei Reds in Premier, lo sta bloccando. Fin qui, considerando anche un rendimento altalenante della squadra guidata da Andoni Iraola, ha inciso troppo poco e le critiche dei media inglesi sono sempre più feroci.
Incalzato sulla questione, l'ex PSG ha voluto rispondere una volta per tutte: "Innanzitutto, non ho scelto io il corrispettivo di trasferimento, quindi non è un mio problema. Quanto a Mohamed Salah, penso che sia una leggenda enorme per il mondo Liverpool. Ha ottenuto risultati incredibili e ho un enorme rispetto per lui. Ma non sento nessuna pressione perché non sono Salah. Proverò a dare tutto ciò che posso a questo club e a fare la storia qui".
Barcola: "Era il momento giusto per lasciare il PSG"Al PSG dal 2023, dopo essersi messo in mostra con l'Olympique Lione, Barcola ha vinto tutto in Francia e in Europa, alzando al cielo due volte consecutivamente la Champions League e la Supercoppa europea. Tuttavia, i successi, specialmente per quanto concerne la Coppa dalle grandi Orecchie, li ha vissuti da coprotagonista, venendo scalzato nelle gerarchie di Luis Enrique da Kvaratskhelia, acquistato nel gennaio del 2025 e mai più tolto. Ecco perché l'ala funambolica con le treccine ha deciso di concludere il suo capitolo con i parigini e cercare una nuova esperienza da primo violino: "Fin da quando ero giovane, ho sempre avuto l'ambizione di giocare in Premier League. Per me, era il momento giusto per lasciare il PSG. Quando un club come il Liverpool viene a bussare alla porta, è una cosa fantastica. Non ho avuto alcun dubbio e ho semplicemente saputo che sarei dovuto venire qui".
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