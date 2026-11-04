Bradley Barcola, uno degli acquisti più cari della sessione estiva di calciomercato, pagato più di 130 milioni dal Liverpool per strapparlo al PSG, non ha iniziato nel migliore dei modi l'avventura con i Reds. Infatti, il francese ha trovato appena tre gol, siglati tutti nella sfida di Champions contro il LASK, la continuità fatica ad arrivare e il paragone con Mohamed Salah si sta rivelando più pesante del previsto. Proprio sull'eredità dell'egiziano e sulla cifra monstre spesa dal Liverpool in estate, è intervenuto l'ex PSG ai microfoni di Sky Sports UK.

Il peso della leggenda

è stato il fiore all'occhiello della finestra di calciomercato del, nonché l'acquisto più oneroso della. Il francese, dopo mesi di trattative serrate, è riuscito ad arrivare in Inghilterra, ma il peso di dover rimpiazzare e far dimenticare una leggenda vivente come, miglior marcatore dell'intera storia dei Reds in Premier, lo sta bloccando. Fin qui, considerando anche un rendimento altalenante della squadra guidata da, ha inciso troppo poco e le critiche dei media inglesi sono sempre più feroci.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Bradley Barcola, del Liverpool, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Liverpool FC al Gtech Community Stadium, il 17 ottobre 2026 a Brentford, in Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Incalzato sulla questione, l'ex PSG ha voluto rispondere una volta per tutte: "Innanzitutto, non ho scelto io il corrispettivo di trasferimento, quindi non è un mio problema. Quanto a Mohamed Salah, penso che sia una leggenda enorme per il mondo Liverpool. Ha ottenuto risultati incredibili e ho un enorme rispetto per lui. Ma non sento nessuna pressione perché non sono Salah. Proverò a dare tutto ciò che posso a questo club e a fare la storia qui".

"I'm going to try to contribute whatever I can to the club and make my own mark on its history"



Bradley Barcola on whether he feels there is extra pressure on him at Liverpool following Mohamed Salah's departure in the summer 📈 pic.twitter.com/EmmHMw8CJp — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 4, 2026

Barcola: "Era il momento giusto per lasciare il PSG"