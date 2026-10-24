L’ex attaccante del PSG racconta le differenze con il calcio francese e spiega perché l’intensità del campionato inglese lo ha messo alla prova.
Il passaggio dalla Ligue 1 alla Premier League si sta rivelando più impegnativo del previsto per Bradley Barcola. L’esterno francese, arrivato al Liverpool dal Paris Saint-Germain nell’ultima sessione estiva di mercato, ha raccontato le difficoltà incontrate nel nuovo campionato, soffermandosi soprattutto sui ritmi elevati e sulle richieste atletiche del calcio inglese.
Abituato a un contesto differente a Parigi, il giocatore ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall’intensità delle partite, spiegando come i continui cambi di fronte e il lavoro richiesto anche in fase difensiva abbiano inciso sul suo adattamento.
Barcola e le differenze tra Ligue 1 e Premier League: "Qui si corre tanto, nelle prime partite ho avuto i crampi"Intervistato da Sky Sports, Barcola ha spiegato che le differenze tra il campionato francese e quello inglese non riguardano soltanto la velocità del gioco, ma anche il modo in cui viene interpretata la fase fisica: "Rispetto alla Ligue 1, dove prevalgono i duelli fisici e il contatto con avversari molto duri, in Premier League la difficoltà principale è legata alla necessità di mantenere ritmi elevati e coprire continuamente il campo".
Il lavoro senza palla e il contributo in fase difensiva infatti assumono un peso importante, imponendo agli attaccanti di partecipare con continuità alle due fasi di gioco, un aspetto che il francese ha dovuto affrontare fin dalle sue prime presenze con il Liverpool.Ha successivamente ammesso di aver avvertito concretamente queste difficoltà nelle sue prime apparizioni nel campionato inglese: "Il livello d’intensità è davvero elevato, le partite si giocano continuamente da un’area all’altra e il gioco è meno tattico rispetto alla Ligue 1. Serve correre molto, è proprio per questo che ho avuto i crampi nelle mie prime partite".
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