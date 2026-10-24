Il passaggio dalla Ligue 1 alla Premier League si sta rivelando più impegnativo del previsto per Bradley Barcola. L’esterno francese, arrivato al Liverpool dal Paris Saint-Germain nell’ultima sessione estiva di mercato, ha raccontato le difficoltà incontrate nel nuovo campionato, soffermandosi soprattutto sui ritmi elevati e sulle richieste atletiche del calcio inglese.

Abituato a un contesto differente a Parigi, il giocatore ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall’intensità delle partite, spiegando come i continui cambi di fronte e il lavoro richiesto anche in fase difensiva abbiano inciso sul suo adattamento.

Barcola e le differenze tra Ligue 1 e Premier League: "Qui si corre tanto, nelle prime partite ho avuto i crampi"

Intervistato da Sky Sports,ha spiegato che le differenze tra il campionato francese e quello inglese non riguardano soltanto la velocità del gioco, ma anche il modo in cui viene interpretata la fase fisica: "Rispetto alla Ligue 1, dove prevalgono i duelli fisici e il contatto con avversari molto duri, in Premier League la difficoltà principale è legata alla necessità di mantenere ritmi elevati e coprire continuamente il campo".

BRENTFORD, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Michael Kayode, del Brentford, colpisce il pallone di testa sotto la pressione di Bradley Barcola, del Liverpool, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Liverpool FC, disputata al Gtech Community Stadium il 17 ottobre 2026 a Brentford, in Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il lavoro senza palla e il contributo in fase difensiva infatti assumono un peso importante, imponendo agli attaccanti di partecipare con continuità alle due fasi di gioco, un aspetto che il francese ha dovuto affrontare fin dalle sue prime presenze con il Liverpool.

🚨 BRADLEY BARCOLA 🇫🇷 DÉCOUVRE AVEC STUPEUR L'INTENSITÉ DES REPLIS DÉFENSIFS EN ANGLETERRE ! 😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



En privé, 𝗶𝗹 𝗮𝘃𝗼𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗲́𝘁𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 face à la multiplication des courses vers son propre but.



Au PSG, la possession parisienne lui laissait tout le temps de se… pic.twitter.com/zEhigy5cog — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 24, 2026

Ha successivamente ammesso di aver avvertito concretamente queste difficoltà nelle sue prime apparizioni nel campionato inglese: "Il livello d’intensità è davvero elevato, le partite si giocano continuamente da un’area all’altra e il gioco è meno tattico rispetto alla Ligue 1.".