Barcola firma tre gol al LASK. Il francese critica poi la tattica della Premier
Liverpool, il nuovo pullman nel ricordo di Diogo Jota
Bradley Barcola spezza finalmente il suo digiuno e risponde alle critiche sul campo. Il Liverpool sborsa quasi 145 milioni di euro in estate per strapparlo al Paris Saint-Germain, ma il francese chiude le prime sei presenze inglesi senza trovare la rete. La grande svolta arriva in Champions League contro il LASK. L'attaccante firma una clamorosa tripletta e trascina i Reds al pirotecnico 6-3 finale. Al 24' sblocca la gara sfruttando un perfetto assist arretrato di Lewis Koumas e battendo il portiere sul secondo palo. Tredici minuti più tardi Florian Wirtz lo serve in area per la rete del momentaneo 3-0, mentre al 66' cala il tris personale chiudendo una bellissima azione costruita da Ngumoha e Frimpong.
Il digiuno in patria e lo strapotere europeoLa notte europea cancella parzialmente lo scetticismo, ma evidenzia un clamoroso paradosso sportivo. L'ex talento del PSG fatica ancora enormemente nel campionato nazionale. In Premier League, infatti, l'attaccante francese non registra ancora nessun gol e nessun assist a referto. La squadra guidata da Andoni Iraola domina invece il palcoscenico europeo e trova le reti anche con Frimpong, Araújo e lo stesso Koumas, ma cerca soluzioni immediate per replicare questo schiacciante strapotere offensivo anche in Inghilterra. Dall'altra parte, il LASK riesce a limitare parzialmente i danni solamente grazie alle marcature di Ljubicic e alla doppietta di Flecker.
L'intervista a Barcola e la frecciata alla Premier LeagueL'attaccante rompe il silenzio ai microfoni della trasmissione Telefoot e accende un forte dibattito tattico. "Le cose vanno bene, ho potuto conoscere i miei compagni e abbiamo un ottimo allenatore che ha idee brillanti", racconta l'esterno francese descrivendo il suo avvio in Inghilterra. "Cerco di adattarmi perché l'atmosfera qui è completamente diversa da quella che si respirava al Paris Saint-Germain". Il giocatore analizza poi le differenze in campo e lancia una bordata diretta al calcio d'oltremanica: "Il campionato inglese è diverso e lo vedo come meno tattico". L'ex PSG spiega il motivo di questa sua visione: "Forse avverto questa differenza perché giocavamo con un allenatore estremamente rigido tatticamente come Luis Enrique. Con il mio ex allenatore dovevo spostarmi nelle zone centrali e poi allargarmi per far prendere il mio posto a un altro giocatore, mentre qui ci sono molti meno cambi di posizione in campo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA