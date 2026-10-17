Bradley Barcola spezza finalmente il suo digiuno e risponde alle critiche sul campo. Il Liverpool sborsa quasi 145 milioni di euro in estate per strapparlo al Paris Saint-Germain, ma il francese chiude le prime sei presenze inglesi senza trovare la rete. La grande svolta arriva in Champions League contro il LASK. L'attaccante firma una clamorosa tripletta e trascina i Reds al pirotecnico 6-3 finale. Al 24' sblocca la gara sfruttando un perfetto assist arretrato di Lewis Koumas e battendo il portiere sul secondo palo. Tredici minuti più tardi Florian Wirtz lo serve in area per la rete del momentaneo 3-0, mentre al 66' cala il tris personale chiudendo una bellissima azione costruita da Ngumoha e Frimpong.

Il digiuno in patria e lo strapotere europeo

La notte europea cancella parzialmente loma evidenzia un clamorososportivo. L'ex talento delfatica ancora enormemente nel campionato nazionale. Ininfatti, l'attaccante francese non registra ancora nessun gol e nessun assist a referto. La squadra guidata da Andonidomina invece il palcoscenico europeo e trova le reti anche cone lo stessoma cerca soluzioni immediate per replicare questo schiacciante strapotere offensivo anche in Inghilterra. Dall'altra parte, ilriesce a limitare parzialmente i danni solamente grazie alle marcature die alla doppietta di

LINZ, AUSTRIA - 14 OTTOBRE: Bradley Barcola del Liverpool festeggia il quinto gol della sua squadra, completando una tripletta durante la seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra LASK e Liverpool FC, disputata alla Oberösterreich Arena il 14 ottobre 2026 a Linz, in Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

L'intervista a Barcola e la frecciata alla Premier League

L'attaccante rompe il silenzio ai microfoni della trasmissione Telefoot e accende un forte dibattito tattico. "Le cose vanno bene, ho potuto conoscere i miei compagni e abbiamo un ottimo allenatore che ha idee brillanti", racconta l'esterno francese descrivendo il suo avvio in"Cerco di adattarmi perché l'atmosfera qui è completamente diversa da quella che si respirava al Paris Saint-Germain". Il giocatore analizza poi lein campo e lancia unadiretta al calcio d'oltremanica: "Il campionato inglese è diverso e lo vedo come meno tattico". L'exspiega il motivo di questa sua visione: "Forse avverto questa differenza perché giocavamo con un allenatore estremamente rigido tatticamente come Luis Enrique. Con il mio ex allenatore dovevo spostarmi nelle zone centrali e poi allargarmi per far prendere il mio posto a un altro giocatore, mentre qui ci sono molti meno cambi di posizione in campo".