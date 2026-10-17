I tifosi dell'Arsenal e quelli del Ludogorets non hanno ancora dimenticato la perla del tedesco di origini turche Mesut Ozil. Il 38enne, più noto per assist e giocate di qualità che per i gol, ha appeso gli scarpini al chiodo da un po', ma l'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale lo ha riportato sotto i riflettori. Quella storica rete del 2016, che soltanto uno come lui avrebbe potuto segnare, adesso è un gioco da ragazzi per chiunque.

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Ozil, l'IA ti toglie il gol: da SpongeBob a Woody, chi segna come il tedesco?

Non è notizia che l'IA riesca a creare, ricostruendo perfino volti del passato e persone famose scomparse. Tramite pochissimi input, gli algoritmi di cui dispone l'Intelligenza Artificiale possono realizzare output straordinari. E proprio così che personaggi di cartoni animati famosissimi si stanno trasformando in calciatori formidabili, com'è stato proprio Mesut Ozil.sono solo alcuni tra i tanti interpellati dall'IA nell'emulare la rete più nota della carriera dell'ex Real Madrid.

Un gol così bello, soprattutto se a rallentatore, strappa applausi e suscita emozioni. Per questa ragione soltanto con i potenti mezzi tecnologici esso è tornato alla luce, senza che mai davvero qualcuno se lo fosse dimenticato. Nonostante il Ludogorets non fosse esattamente una delle squadre più temibili, la fattura del gol valse eccome il prezzo del biglietto della partita di Champions League nel novembre 2016. Già protagonista nella gara d'andata della fase a gironi, grazie alla prima tripletta della sua carriera, Ozil riuscì a ripetersi al ritorno in trasferta.

LONDRA, INGHILTERRA - 19 OTTOBRE: Mesut Ozil dell'Arsenal segna il suo terzo gol e il sesto della sua squadra durante la partita del Gruppo A della UEFA Champions League tra Arsenal FC e PFC Ludogorets Razgrad all'Emirates Stadium il 19 ottobre 2016 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Sotto 2-0 in Bulgaria, l'Arsenal pareggiò i conti con le reti di Granit Xhaka e Olivier Giroud, prima che Ozil segnasse la terza rete della sua squadra. Scavalcò con un leggero tocco sotto il portiere in uscita, quindi mise a sedere due difensori avversari con una semplicità disarmante. Elusa tutta la fase difensiva dei padroni di casa, Ozil appoggiò in rete dopo 6 secondi e 7 tocchi di magia interminabile. Una magia che, ancora oggi, apprezzano e - tentano - di rifare tutti.