L’Arsenal si prepara a rivedere la propria organizzazione interna con un piano che potrebbe portare a un taglio di circa 60 posti di lavoro. Una decisione che ha sollevato polemiche non soltanto per il numero di dipendenti coinvolti, ma anche per il momento in cui è arrivata, overro appena una settimana dopo il rinnovo di Mikel Arteta, al quale è stato riconosciuto un accordo da circa 20 milioni di sterline annui.

Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Nottingham Forest, il tecnico spagnolo ha commentato la situazione, spiegando di essere stato informato delle ragioni alla base della ristrutturazione e difendendo la necessità di intervenire per permettere al club di migliorarsi.

Arteta sui tagli al personale: "Bisogna prendere decisioni per raggiungere i nostri obiettivi"

Il tecnico spagnolo ha affrontato la questione in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Nottingham Forest, spiegando di essere stato messo al corrente delle ragioni che hanno portato la dirigenza a valutare una riorganizzazione interna: "Mi è stato illustrato il lavoro di analisi svolto all’interno del club, con la volontà costante di evolvere e migliorare".

GIRONA, SPAGNA - 1° AGOSTO: L'allenatore dell'Arsenal FC, Mikel Arteta, osserva prima dell'amichevole precampionato tra Girona FC e Arsenal FC allo stadio Montilivi, il 1° agosto 2026 a Girona, in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Ha aggiunto in seguito: "Mi hanno spiegato la situazione, ma non sono la persona più adatta per parlarne. Spero che tutti lo capiscano e rispettino la mia posizione".

🚨 Mikel Arteta on staff job losses at Arsenal: “I was explained it’s been done with intention always to evolve, to improve”.



“Some decisions have to be taken to put people in the right roles and keep investing to achieve what we want to achieve and the success that we want to… pic.twitter.com/fxdxxEGw3W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2026

La riorganizzazione dell’Arsenal rischia quindi di avere conseguenze pesanti per diversi dipendenti, soprattutto nei reparti di ristorazione e viaggi, che sarebbero tra i più colpiti dai tagli. La società punta a risparmiare tra i cinque e i sette milioni di sterline all’anno, ma a far discutere è soprattutto il contrasto tra la riduzione del personale e il ricco contratto appena rinnovato da Mikel Arteta, che garantirebbe al tecnico spagnolo uno stipendio di circa 20 milioni di sterline a stagione.