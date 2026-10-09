Computer a terra, portatili sparsi e cavi ovunque. Non era il risultato di una giornata di lavoro particolarmente caotica, ma il metodo scelto da Mikel Arteta per presentarsi all'Arsenal. Il tecnico spagnolo, fresco di rinnovo fino al 2030 e premiato con un oneroso ingaggio da circa 25 milioni di euro a stagione, è infatti tornato indietro nel tempo, raccontando il suo curioso primo giorno da allenatore nel nord di Londra.

Arteta: "Ho semplicemente distrutto un ufficio"

Intervenuto ai microfoni di The Athletic,ha raccontato un particolare aneddoto riguardante il suo primo giorno all' Arsenal nel dicembre del 2019: "e ho gettato tutto per terra: computer, portatili, cavi. Poco dopo, ho fatto entrare tutti".

Proseguendo, l'allenatore spagnolo ha spiegato: "Ho detto: 'Ascoltate, ecco cosa ho sentito. Non so se sia vero, ma l'opinione diffusa tra le molte persone è questa riguardo al lavoro nella nostra organizzazione (indicando gli oggetti a terra, ndr)".

🔴⚪️ Mikel Arteta: “On my first day as new Arsenal manager, I had demolished the office”.



“I just destroyed the office and put everything on the floor — the computers, the laptops, the cables. Then I brought everybody in”, told @TheAthleticFC.



“I said: ‘If you want me to help… pic.twitter.com/MIapKVIcVg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2026

"Quando sono ritornato l'ufficio era perfetto"

Mikel Arteta ha poi sottolineato che, prima di lasciare l'ufficio completamente a soqquadro, abbia dichiarato: "Sono qui per aiutarvi a farvi godere la vostra professione e la vostra vita, e la passione che tutti noi condividiamo. Se volete che vi aiuti in questo, avete due minuti per mettere in ordine la stanza ed essere pronti a collaborare".

LONDRA, INGHILTERRA - 21 OTTOBRE: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, reagisce durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid, disputata all'Arsenal Stadium di Londra, Inghilterra, il 21 ottobre 2025. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Infine, il tecnico dei Gunners ha terminato il racconto dell'aneddoto affermando: "Poco dopo, ho lasciato l'ufficio e, due minuti dopo, quando sono ritornato era tutto perfetto. Tutti erano in silenzio e pronti ad ascoltare. Quella sarebbe potuta essere la fine mia carriera da allenatore, perché se le cose fossero rimaste così, non avrei avuto più un lavoro. Cosa ho detto dopo? Ho detto loro: 'Questo è solo l'inizio. Qualunque cosa vogliamo realizzare, dovremo farla insieme. Non posso farcela da solo. Il problema che abbiamo è molto più grande di così, ma le opportunità sono infinite".