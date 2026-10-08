Un nuovo traguardo per il classe 2009
L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League
Tra le fila dell'Arsenal, oltre ai grandi nomi come Raya, Calafiori, Odegaard, Saka, Gyokeres e Saliba, figura anche quello di Max Dowman. Si tratta, infatti, di un ragazzo che ha appena sedici anni essendo nato il 31 dicembre 2009 ed è un prodotto dell'academy del club del Nord di Londra. Nel corso della passata stagione, durante la quale i Gunners hanno vinto la Premier League ventidue anni dopo l'ultima volta, il giovane calciatore ha esordito tra i professionisti. Nonostante l'età, l'inglese ha avuto modo di collezionare i primi minuti in competizioni importanti come la già menzionata Premier e la Champions League. Durante la sua prima annata con la squadra di Mikel Arteta, Dowman ha anche ottenuto diversi record.
Arsenal, Dowman entra nel Guinness World RecordsIl Guinness World Records, da molti anni, si occupa di verificare e certificare qualsiasi tipo di primato in tutto il mondo e riguarda tutte le categorie. Tra queste, ovviamente, rientra anche lo sport e non può mancare una sezione dedicata al calcio. Nelle ultime ore, la notà autorità globale ha riportato sul proprio sito ufficiale di aver inserito nella nuova edizione del libro dei record anche Max Dowman. Infatti, grazie alla sua prima stagione nel calcio professionistico, il prodotto del settore giovanile dell'Arsenal ha raggiunto alcuni traguardi a livello individuale.
Per il secondo record si va al 14 marzo di quest'anno quando, nel match di campionato contro l'Everton, Dowman ha segnato il suo primo gol con il club del Nord di Londra. All'età di 16 anni e 73 giorni, l'inglese è diventato il marcatore più giovane nella storia della Premier League. Diversi giorni dopo, l'Arsenal ha vinto il titolo di Campione d'Inghilterra ed il classe 2009, a soli 16 anni e 144 giorni, è diventato il più giovane ad aver vinto il campionato inglese.
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