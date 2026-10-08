Tra le fila dell'Arsenal, oltre ai grandi nomi come Raya, Calafiori, Odegaard, Saka, Gyokeres e Saliba, figura anche quello di Max Dowman. Si tratta, infatti, di un ragazzo che ha appena sedici anni essendo nato il 31 dicembre 2009 ed è un prodotto dell'academy del club del Nord di Londra. Nel corso della passata stagione, durante la quale i Gunners hanno vinto la Premier League ventidue anni dopo l'ultima volta, il giovane calciatore ha esordito tra i professionisti. Nonostante l'età, l'inglese ha avuto modo di collezionare i primi minuti in competizioni importanti come la già menzionata Premier e la Champions League. Durante la sua prima annata con la squadra di Mikel Arteta, Dowman ha anche ottenuto diversi record.

Arsenal, Dowman entra nel Guinness World Records

Three Guinness World Records titles before 17 ⚽😱@Arsenal's Max Dowman has been presented with three official Guinness World Records certificates following his record-breaking rise through English and European football. pic.twitter.com/C7BiDJwNyF — Guinness World Records (@GWR) October 8, 2026

Il Guinness World Records, da molti anni, si occupa diqualsiasi tipo di primato in tutto il mondo e riguarda tutte le categorie. Tra queste, ovviamente, rientra anche loe non può mancare una sezione dedicata al calcio. Nelle ultime ore, la notà autorità globale ha riportato sul proprio sito ufficiale di aver inserito nella nuova edizione del libro dei record anche Max Dowman. Infatti, grazie alla sua prima stagione nel calcio professionistico, il prodotto del settore giovanile dell'Arsenal ha raggiunto alcuni traguardi a livello individuale.Nel corso della giornata odierna, infatti, la giudice dei Guinness World Recordsha fatto visita al classe 2009 presso il centro sportivo dei Gunners e gli ha consegnato ben. Il primo riguarda la Champions League, competizione in cui il calciatore dell'Arsenal ha esordito ildello scorso anno contro lo. Quel giorno, Dowman avevaed è diventato ilstoria della massima competizione europea. Tra l'altro, è l'ad aver disputato un match del torneo internazionale.

Ipswich, Inghilterra - 15 settembre 2026: Max Dowman dell'Arsenal durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Ipswich Town ed Arsenal al Portman Road. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Per il secondo record si va al 14 marzo di quest'anno quando, nel match di campionato contro l'Everton, Dowman ha segnato il suo primo gol con il club del Nord di Londra. All'età di 16 anni e 73 giorni, l'inglese è diventato il marcatore più giovane nella storia della Premier League. Diversi giorni dopo, l'Arsenal ha vinto il titolo di Campione d'Inghilterra ed il classe 2009, a soli 16 anni e 144 giorni, è diventato il più giovane ad aver vinto il campionato inglese.