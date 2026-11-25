Due grandi del calcio portoghese. Due storie diverse. E una bacheca che racconta un divario importante, soprattutto quando si supera il confine nazionale. Porto e Sporting si preparano a incrociare le proprie strade, ma il confronto parte da molto più lontano. Dai primi campionati alle notti europee. Dalle coppe nazionali ai trofei internazionali. I Dragoni hanno costruito una dimensione continentale che pochi club possono vantare. Lo Sporting, invece, ha legato la propria storia a una tradizione ricca di successi e campioni. I numeri, però, premiano il Porto.

Porto davanti in campionato: dieci titoli di differenza

Il primo dato da cui partire è quello dei campionati. Ilne ha conquistati 31. Losi è fermato a 21. Dieci titoli di differenza. Un margine che racconta bene il peso dei Dragoni nella storia recente del calcio portoghese. Il Porto ha vinto il suo primo campionato nel 1934-35. Ma è soprattutto dalla fine degli anni Settanta che ha iniziato a cambiare marcia. Nel 1977-78 è arrivato il ritorno al successo dopo 19 anni di attesa. Da quel momento la squadra ha costruito una continuità impressionante. Il periodo più significativo è quello tra il 1994 e il 1999, quando sono arrivati cinque campionati consecutivi. Una striscia che ha segnato un'epoca.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Nuno Mendes dello Sporting CP durante la partita del terzo turno di qualificazione alla UEFA Europa League tra Sporting CP e Aberdeen, disputata allo stadio José Alvalade il 24 settembre 2020 a Lisbona, in Portogallo. Gli stadi di calcio in tutta Europa rimangono vuoti a causa della pandemia di coronavirus: le norme governative sul distanziamento sociale vietano la presenza di tifosi all'interno degli impianti, costringendo a disputare gli incontri a porte chiuse. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Lo Sporting ha una storia altrettanto importante, ma con qualche interruzione in più. I biancoverdi hanno vissuto un lungo digiuno tra il 1982 e il 2000. Poi il ritorno al titolo con Augusto Inácio. Un altro successo nel 2002, prima di una nuova attesa durata 19 anni. Nel 2021, con Rúben Amorim in panchina, il club è tornato sul tetto del Portogallo. E non si è fermato. Sono arrivati anche i campionati del 2024 e del 2025. Due successi consecutivi che hanno riportato lo Sporting stabilmente al centro della scena nazionale.

Coppa di Portogallo e Supercoppa: i Dragoni allungano

Anche nellail Porto è davanti. I successi sono 20, contro i 18 dello. Due trofei di differenza. Un margine più contenuto rispetto a quello del campionato, ma comunque favorevole ai biancoblù. La coppa nazionale ha accompagnato entrambe le società in diverse fasi della loro storia. Per ilè stata spesso la conferma di una superiorità costruita anche in campionato. Per lo Sporting ha rappresentato un'occasione per tornare a vincere e interrompere periodi complicati.biancoverde è arrivato nel 2025, mentre i Dragoni hanno conquistato la coppa nel 2024.

LISBONA, PORTOGALLO - 1 NOVEMBRE: Pedro Goncalves dello Sporting CP durante la partita della Liga Portugal Betclic tra lo Sporting CP e il CF Estrela da Amadora all'Estadio Jose Alvalade il 1 novembre 2024 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Il divario aumenta quando si guarda alla Supertaça Cândido de Oliveira. Qui il Porto domina con 25 successi. Lo Sporting è a quota nove. Una differenza notevole. La Supercoppa portoghese mette di fronte le squadre che hanno conquistato i principali trofei della stagione precedente. E negli anni i Dragoni hanno dimostrato di saper sfruttare anche queste occasioni. C'è però una competizione in cui il confronto cambia direzione. È la Taça da Liga, il torneo più giovane del calcio portoghese. Lo Sporting ha conquistato quattro edizioni, mentre il Porto ne ha vinta una soltanto, nel 2023. Un dato che premia i biancoverdi, anche se non basta a ribaltare il quadro complessivo. Sommando campionato, Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga, il Porto arriva a 77 trofei nazionali. Lo Sporting si ferma a 52. Venticinque successi di differenza. Un altro numero che fotografa il peso delle due società.

Europa, il Porto ha scritto la storia

È però fuori dai confini portoghesi che il divario diventa ancora più evidente. Ilha conquistato cinque trofei UEFA: due Coppe dei Campioni/Champions League, due Coppe UEFA/Europa League e una Supercoppa Europea. Loha invece una sola coppa continentale, la Coppa delle Coppe del 1964. Le notti più importanti dei Dragoni portano due date. La prima è il 1987. Il Porto affronta ilnella finale di Coppa dei Campioni. I tedeschi passano in vantaggio, ma nella ripresa arriva una rimonta destinata a entrare nella storia. Madjer firma il pareggio con un colpo di tacco diventato iconico. Poi Juary completa il sorpasso. È il primo trionfo europeo del club.

Nuno Valente dell'FC Porto abbraccia il suo allenatore José Dos Santos Mourinho dopo aver vinto la Champions League durante la finale di UEFA Champions League tra AS Monaco e FC Porto all'AufSchake Arena il 26 maggio 2004 a Gelsenkirchen, Germania. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Il secondo arriva nel 2004. In panchina c'è José Mourinho. Il Porto affronta il Monaco nella finale di Champions League e vince 3-0. Una squadra organizzata, intensa e capace di sorprendere l'Europa. Quella vittoria consacra definitivamente il tecnico portoghese e conferma la dimensione internazionale dei Dragoni. Nel mezzo e negli anni successivi arrivano altri successi. Nel 2003 il Porto conquista la Coppa UEFA battendo il Celtic in finale. Nel 2011, invece, supera il Braga nell'ultimo atto dell'Europa League, grazie a un gol di Falcao. A questi trofei si aggiunge la Supercoppa Europea del 1987, conquistata contro l'Ajax.

Sporting, una coppa europea e una grande tradizione

Il verdetto: Porto davanti, ma lo Sporting vuole accorciare

Lonon può vantare lo stesso percorso internazionale. Ma la sua storia europea ha comunque una pagina speciale. Nel 1964 i biancoverdi conquistano la Coppa delle Coppe, battendo gli ungheresi dell'MTK Budapest. Una finale particolare, risolta soltanto dopo la ripetizione della partita. È il primo e finora unico grande trofeo continentale del club. Non è l'unico motivo di orgoglio per i tifosi dello Sporting. Da Lisbona sono passati alcuni dei talenti più importanti della storia del calcio.è il nome più famoso, ma la tradizione biancoverde comprende anchee tanti altri giocatori cresciuti nel settore giovanile. Una scuola riconosciuta in tutta Europa. Il Porto, però, ha saputo trasformare i propri successi nazionali in una presenza costante ai massimi livelli internazionali. E può aggiungere alla bacheca anche due Coppe Intercontinentali, vinte nel 1987 e nel 2004. Non sono trofei UEFA, ma completano un percorso che ha portato i Dragoni a imporsi anche fuori dall'Europa.Il confronto tra i duelascia poco spazio ai dubbi. Ilè avanti praticamente in ogni competizione principale. Ha dieci campionati in più, due Coppe di Portogallo di vantaggio e sedici Supercoppe in più. Il divario diventa ancora più netto in Europa, dove i cinque trofei UEFA dei Dragoni si contrappongono alla Coppa delle Coppe conquistata dallonel 1964. I biancoverdi, però, hanno ritrovato continuità negli ultimi anni. I successi in campionato e in coppa hanno restituito ambizione a una società che vuole tornare a competere stabilmente per tutti gli obiettivi. Il Porto resta il riferimento storico, soprattutto per quanto fatto a livello internazionale. Ma una rivalità così importante non si misura soltanto contando i trofei.