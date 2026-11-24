Tra le squadre che militano nella Barclay's Women Super League figura anche il Crystal Palace. Si tratta, infatti, della massima competizione del calcio femminile inglese. Nelle ultime ore, alla squadra proveniente da Londra sono stati tolti tre punti per aver violato una regola. Quest'accaduto risale al 6 settembre, quando le Eagles hanno vinto 1-0 contro l'Everton. Negli istanti finali della gara, però, le rossoblù hanno effettuato una sostituzione in un quarto slot quando, secondo le regole, sono soltanto tre. La calciatrice Kirsty Howat ha preso il posto di Shannon O'Brien soltanto per 46 secondi. Ciò, però, non ha evitato la sanzione al Crystal Palace che ha risposto a questa decisione presa dalla WSL.

Sanzionato il Crystal Palace Women per la violazione sulle sostituzioni

WSL Football Statement: Crystal Palace.



Full story here: https://t.co/CsGDSM7iJG pic.twitter.com/WBtlo6dYXs — Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) November 24, 2026

Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale della WSL: "Un tribunale indipendente ha ordinato unadal punteggio totale del Crystal Palace nella Barclays Women's Super League 2026/27. I fatti risalgono alla partita del Crystal Palace contro l'Everton del 6 settembre 2026. La conseguenza di questa decisione è che il punteggio totale del Crystal Palace per la stagione 2026/27 viene ridotto di tre punti. Il Crystal Palace ha ammesso ladelladel Regolamento di Competizione, che dà attuazione alla Legge 3 delle Regole del Gioco dell'IFAB"."La Regola 5.19.1 del Regolamento di Competizione prevede che: 'Una sostituzione può essere effettuata solo quando il gioco viene interrotto per qualsiasi motivo e l'arbitro ha dato il permesso. Una squadra, a sua discrezione, può utilizzare fino a cinque giocatori di riserva durante una partita... Per evitare qualsiasi dubbio, ogni squadra ha a disposizione non più di tre opportunità di sostituzione per ogni partita..'. Il Crystal Palace ha effettuato una sostituzione al 97° minuto della partita, vinta poi per 1-0. La violazione è stata involontaria ed necessaria una sanzione sportiva".

Sutton, Inghilterra - 6 settembre 2026: Il Crystal Palace prima della partita di Barclays Women's Super League 2026/27 tra Crystal Palace ed Everton al VBS Community Stadium. (Foto di Sarah Ray-Gain/Getty Images)

La risposta della squadra londinese

Sul proprio sito ufficiale, il club di Londra ha volutoalla decisione presa dalla WSL: "Il Crystal Palace è stato informato della decisione di una commissione di accogliere la raccomandazione della WSL di sottrarre tre punti dal nostro punteggio nella Barclays Women's Super League 2026/27. Il motivo riguarda laeffettuata al 97° minuto utilizzando unadi gioco nella nostra recente partita contro l'Everton. La commissione ha rilevato che la violazione è statae gli ufficiali di gara l'hanno approvata il giorno stesso.

Tutti al club sono ovviamente frustrati dal fatto che un'infrazione così lieve, considerando che il giocatore è rimasto in campo solo per 46 secondi mentre la palla era in gioco, abbia portato a una sanzione così severa, che a nostro avviso non è né ragionevole né proporzionata. Siamo dispiaciuti per le giocatrici e lo staff che hanno lavorato duramente per conquistare una meritata vittoria al nostro ritorno nella WSL".