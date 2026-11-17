Il Crystal Palace potrebbe riabbracciare uno dei calciatori più rappresentativi e iconici della propria storia, Wilfried Zaha. Il ritorno da un momento all'altro sembra infatti essere diventata un'opzione concreta per il club di Londra, che starebbe valutando la possibilità di riportare l'attaccante ivoriano a Selhurst Park nella prossima finestra di mercato invernale. A cambiare gli scenari è stato soprattutto l'esonero di Pierre Sage, arrivato dopo un avvio di stagione estremamente negativo che ha portato gli Eagles ad occupare l'ultima posizione in Premier League con solo 7 punti in 10 giornate e -14 di differenza reti.

Tutto questo arriva dopo uno dei migliori periodi per la squadra londinese, che dopo 120 anni di storia (nel 2025) ha portato a casa il suo primo trofeo: L'FA Cup. Nella scorsa stagione invece, tralasciando il quindicesimo posto in campionato, sono riusciti a portare a casa altri due trofei: Conference League e Community Shield, arricchendo ulteriormente il palmarès del club e aprendo scenari completamente opposti alla realtà odierna.

Crystal Palace: l'esonero si Sage riapre la pista a Zaha

L'allenatore francese, sollevato dall'incarico il 12 novembre dopo la sconfitta casalinga contro il Liverpool, è sempre stato uno degli ostacoli a un possibile ritorno del giocatore. I due avevano già lavorato insieme al Lione nella stagione 2024-2025, senza però mai riuscire ad entrare in sintonia. Come riportato da TalkSPORT, Zaha aveva trovato pochissimo spazio a causa di un pesante litigio, collezionando appena 6 presenze prima di lasciare il club francese per approdare in MLS con la maglia dello Charlotte FC.

LONDRA, INGHILTERRA - 04 NOVEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, osserva durante la sessione di allenamento del giorno pre-partita (MD-1) in vista della 4ª giornata della Fase Campionato di UEFA Europa League 2026/27, presso il Crystal Palace FC Training Ground il 4 novembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Il calciatore ivoriano, 34 anni, si trova attualmente svincolato dopo la fine del proprio accordo con il Galatasaray e l'esperienza in prestito oltreoceano. In questo periodo di inattività si è allenato proprio presso le strutture del Crystal Palace, mantenendo aperto il legame con la società che lo ha lanciato nel calcio professionistico nel lontano 2009. Cresciuto nel settore giovanile degli Eagles, Zaha ha collezionato complessivamente 458 presenze, 90 gol e 42 assist con la maglia del club londinese, diventando uno dei giocatori più importanti della sua storia.

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Adesso, conalla guida della squadra, un ritorno non sembra più un'ipotesi da scartare. Il nuovo allenatore avrà voce in capitolo sulle strategie di mercato e potrebbe valutare personalmente l'eventuale inserimento dell'ivoriano. La situazione del Crystal Palace, del resto, richiede, visto che la squadra occupa l'ultimo posto in Premier League con dati semplicemente disastrosi. Ha bisogno di rinforzi per, e la dirigenza ha già garantito a Frank