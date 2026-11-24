Nelle ultime ore ha trovato la propria conclusione riguardante la finale dell'ultima edizione della Coppa d'Africa, che ha messo di fronte Marocco e Senegal. Sul campo, quest'ultima Nazionale ha vinto la competizione ma, avendo abbandonato il campo ad un certo punto della gara, la vittoria è passata a tavolino alla selezione dell'Africa Settentrionale.

In seguito, ha avuto inizio una lunga battaglia legale tra le due Federazioni terminata nel corso della giornata odierna. Alla fine, il TAS ha preso la decisione di assegnare il titolo di Campione d'Africa ai vincitori sul campo, quindi al Senegal. Tuttavia, la Federcalcio Marocchina ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale con il quale dichiara di non voler accettare la decisone del TAS e che, di conseguenza, passerà per vie legali.

Il Marocco non accetta la decisone del TAS: il comunicato ufficiale

Di seguito, il comunicato della Federcalcio del Marocco: "La Federazione calcistica reale marocchina (FRMF) ha preso atto della decisione emessa martedì 24 novembre 2026 a Losanna, in Svizzera, dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in merito al ricorso presentato dalla Federazione calcistica senegalese contro la decisione della Giuria d'Appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF), relativa alla finale della Coppa d'Africa Marocco-2025.

A questo proposito, la FRMF ha espresso stupore e protesta per il mancato accoglimento della sua richiesta. Tale richiesta riguardava la necessità di trarre le dovute conclusioni giuridiche da prassi suscettibili di compromettere l'integrità e la credibilità del procedimento arbitrale, in particolare i fatti accertati relativi allo scambio di messaggi tra l'arbitro tedesco Ulrich Haas e il presidente della Federazione calcistica senegalese 48 ore prima dell'annuncio della decisione".

"La FRMF rileva inoltre cherecentemente adottate sia dall'International Football Association Board (IFAB), l'organismo internazionale responsabile delle regole del gioco, sia dalla Federazione Internazionale di Calcio (FIFA), in merito ai giocatori che lasciano il campo senza il permesso dell'arbitro, nonché delle conseguenti responsabilità e sanzioni disciplinari. Di conseguenza, la FRMF ribadisce la sua determinazione a perseguire tutte lepossibili per contestare questa decisione del TAS".