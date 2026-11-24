Dopo 10 mesi di "partita" in tribunale nella giornata di oggi è arrivata la decisione del TAS che ha riassegnato il titolo ai Leoni della Teranga
Coppa d'Africa, il Marocco dà la caccia all'asciugamano di Mendy
Senegal-Marocco passerà alla storia come "la finale di calcio più lunga della storia": ben 10 mesi. Ovviamente non parliamo di partita giocata solo sul rettangolo verde. La finale di Coppa d'Africa 2025 aveva visto, sul campo, vincere il Senegal per 1-0 dopo i tempi supplementari ma dopo il reclamo presentato dal Marocco per abbandono da parte degli avversari, il TAS aveva deciso di assegnare a Brahim Diaz e compagni la vittoria a tavolino. Nella giornata di oggi, invece, è arrivato "il vero fischio finale" con il trofeo riconsegnato ai Leoni della Teranga.
Coppa d'Africa 2025, il TAS riassegna il trofeo al Senegal: decisione dopo 10 mesi in tribunaleIl dado è tratto. Il giudizio è definitivo. Il Senegal si riprende ufficialmente la Coppa d'Africa che aveva vinto sul campo lo scorso gennaio. Il TAS, Tribunale Arbitrale dello Sport, alla fine si è pronunciato a favore della FSF, la Federazione calcistica senegalese, ribaltando la decisione della Confederazione Africana di Calcio che aveva assegnato a tavolino il titolo al Marocco, due mesi dopo la fine del torneo. Si chiude così una partita durata ben 10 mesi.
Alla ripresa delle ostilità, dal dischetto va Brahim Diaz che prova a fare il cucchiaio, lo sbaglia e il mondo gli cade addosso. Il Senegal ringalluzzito nei supplementari vince 1-0 con un gol di Pape Gueye. La festa è potente, la delusione dei Leoni dell'Atlante che non vinceva il titolo da 50 anni è gigante. Ma la partita non finisce lì. Due mesi dopo, il 17 marzo, la CAF decide di revocare il titolo ai Leoni della Teranga e di assegnarlo a tavolino al Marocco, decretato campione 3-0 a tavolino, a causa dell'abbandono temporaneo dal campo dei calciatori senegalesi. Oggi 24 novembre, con ben 10 mesi di ritardo, il Senegal può ufficialmente dare il via alla festa.
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