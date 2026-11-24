Senegal-Marocco passerà alla storia come "la finale di calcio più lunga della storia": ben 10 mesi. Ovviamente non parliamo di partita giocata solo sul rettangolo verde. La finale di Coppa d'Africa 2025 aveva visto, sul campo, vincere il Senegal per 1-0 dopo i tempi supplementari ma dopo il reclamo presentato dal Marocco per abbandono da parte degli avversari, il TAS aveva deciso di assegnare a Brahim Diaz e compagni la vittoria a tavolino. Nella giornata di oggi, invece, è arrivato "il vero fischio finale" con il trofeo riconsegnato ai Leoni della Teranga.

Coppa d'Africa 2025, il TAS riassegna il trofeo al Senegal: decisione dopo 10 mesi in tribunale

⭐️18 janvier 2026

⭐️ 24 novembre 2026 pic.twitter.com/vh0BI4PlMr — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) November 24, 2026

Il dado è tratto. Il giudizio è definitivo.che aveva vinto sul campo lo scorso gennaio. Il TAS, Tribunale Arbitrale dello Sport, alla fine si è pronunciato a favore della, la Federazione calcistica senegalese, ribaltando la decisione della Confederazione Africana di Calcio che aveva assegnato a tavolino il titolo al, due mesi dopo la fine del torneo. Si chiude così una partita durata ben 10 mesi.Come ricordiamo, era il 18 gennaio quando Senegal e Marocco si giocavano la finale della competizione a Rabat. Le due squadre offrono una prestazione più che deludente, sicuramente presi dalla paura, ma a pochi minuti dal fischio finale arriva la svolta: l'arbitro decreta un rigore al, più che dubbio. I calciatori del Senegal protestano e addirittura decidono di abbandonare il campo, con annessi incidenti. Dopo ben 20',convince i compagni a rientrare sul terreno di gioco per evitare una lunga squalifica.

PARIGI, FRANCIA - 28 MARZO: Habib Dirra del Senegal con il trofeo della Coppa d'Africa dopo l'amichevole internazionale tra Senegal e Perù allo Stade de France il 28 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Alla ripresa delle ostilità, dal dischetto va Brahim Diaz che prova a fare il cucchiaio, lo sbaglia e il mondo gli cade addosso. Il Senegal ringalluzzito nei supplementari vince 1-0 con un gol di Pape Gueye. La festa è potente, la delusione dei Leoni dell'Atlante che non vinceva il titolo da 50 anni è gigante. Ma la partita non finisce lì. Due mesi dopo, il 17 marzo, la CAF decide di revocare il titolo ai Leoni della Teranga e di assegnarlo a tavolino al Marocco, decretato campione 3-0 a tavolino, a causa dell'abbandono temporaneo dal campo dei calciatori senegalesi. Oggi 24 novembre, con ben 10 mesi di ritardo, il Senegal può ufficialmente dare il via alla festa.