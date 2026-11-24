Il calcio inglese è scosso da una vicenda giudiziaria che coinvolge un giocatore del Barnet, formazione impegnata in League Two, la quarta divisione del campionato inglese. Si tratta di Isiah Noel-Williams, 23 anni, nei confronti del quale sono state formulate sei accuse nell'ambito di un'indagine condotta dalla polizia dell'Hertfordshire. Tra i capi d'accusa figurano tre episodi di stupro, ai quali si aggiungono un'accusa di aggressione sessuale mediante penetrazione, una relativa a comunicazioni di natura sessuale con una persona minorenne e un'altra per la cessione di una sostanza stupefacente di classe B. Il calciatore è comparso davanti alla magistratura britannica lo scorso fine settimana e, al termine dell'udienza, è stato disposto il suo mantenimento in custodia. La vicenda è ora nelle mani della giustizia e il club londinese ha confermato di essere a conoscenza della situazione, annunciando collaborazione con le autorità.

Le sei accuse e la decisione del tribunale

L'indagine è stata condotta dal, la struttura che si occupa di reati e situazioni particolarmente delicate legate alla protezione delle persone. Il ventitreenne, residente a St Albans, è comparso davanti alla Hatfield Magistrates' Court sabato 21 novembre. Il prossimo appuntamento giudiziario è fissato per il 22 dicembre 2026, quando il calciatore dovrà presentarsi alla

Al momento non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulle circostanze contestate né elementi che consentano di ricostruire nel dettaglio i singoli episodi. Il procedimento dovrà seguire il proprio corso e le accuse dovranno essere esaminate nelle sedi competenti.

Northampton, Inghilterra – 2 novembre: Isiah Noel-Williams del Kettering Town in azione durante la partita del primo turno della Emirates FA Cup tra Northampton Town e Kettering Town, disputata allo stadio Sixfields il 2 novembre 2024 a Northampton, Inghilterra. (Foto: Pete Norton/Getty Images)

Il Barnet conferma la vicenda: "Collaboriamo con le autorità"

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