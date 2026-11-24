Isiah Noel-Williams, 23 anni, è accusato di tre stupri e altri tre reati. Dopo l'udienza è stato disposto il mantenimento della custodia
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Il calcio inglese è scosso da una vicenda giudiziaria che coinvolge un giocatore del Barnet, formazione impegnata in League Two, la quarta divisione del campionato inglese. Si tratta di Isiah Noel-Williams, 23 anni, nei confronti del quale sono state formulate sei accuse nell'ambito di un'indagine condotta dalla polizia dell'Hertfordshire. Tra i capi d'accusa figurano tre episodi di stupro, ai quali si aggiungono un'accusa di aggressione sessuale mediante penetrazione, una relativa a comunicazioni di natura sessuale con una persona minorenne e un'altra per la cessione di una sostanza stupefacente di classe B. Il calciatore è comparso davanti alla magistratura britannica lo scorso fine settimana e, al termine dell'udienza, è stato disposto il suo mantenimento in custodia. La vicenda è ora nelle mani della giustizia e il club londinese ha confermato di essere a conoscenza della situazione, annunciando collaborazione con le autorità.
Le sei accuse e la decisione del tribunaleL'indagine è stata condotta dal Public Protection Command della polizia dell'Hertfordshire, la struttura che si occupa di reati e situazioni particolarmente delicate legate alla protezione delle persone. Il ventitreenne, residente a St Albans, è comparso davanti alla Hatfield Magistrates' Court sabato 21 novembre. Il prossimo appuntamento giudiziario è fissato per il 22 dicembre 2026, quando il calciatore dovrà presentarsi alla St Albans Crown Court.
Al momento non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulle circostanze contestate né elementi che consentano di ricostruire nel dettaglio i singoli episodi. Il procedimento dovrà seguire il proprio corso e le accuse dovranno essere esaminate nelle sedi competenti.
Il Barnet conferma la vicenda: "Collaboriamo con le autorità"La società londinese ha confermato il coinvolgimento del proprio tesserato attraverso una comunicazione ufficiale. Il Barnet ha fatto sapere che Noel-Williams è stato formalmente accusato e posto in custodia nell'ambito dell'indagine condotta dalla polizia locale. Il club ha inoltre manifestato la propria disponibilità a collaborare con gli investigatori, riservandosi di valutare eventuali ulteriori provvedimenti. La società ha precisato che, trattandosi ormai di una questione giudiziaria, non rilascerà ulteriori dichiarazioni sulla vicenda.
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