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Cristiano Ronaldo-Arabia: magia finita?

Non è un momento semplice per Cristiano Ronaldo. Dopo le recenti difficoltà con la nazionale portoghese, il fuoriclasse continua a fare i conti con le critiche anche in Arabia Saudita, dove la sua esperienza all'Al Nassr è finita sotto la lente d'ingrandimento. Al centro del dibattito c'è soprattutto la rincorsa ai mille gol in carriera, un traguardo storico che, secondo alcuni osservatori, rischierebbe di condizionare il rendimento del portoghese e gli equilibri della squadra. Nell'ultima partita, persa 3-1 contro l'Al Ahli, CR7 ha trovato la rete, ma ha anche fallito un calcio di rigore, reagendo con evidente delusione all'errore. Il gol, però, non è bastato a placare le contestazioni. A intervenire con parole particolarmente dure è stato l'ex difensore saudita Hussein Abdulghani, che ha messo in discussione l'utilità attuale del campione portoghese per la squadra.

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