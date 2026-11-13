In Portogallo è ufficialmente terminata un'era. Nonostante le ultime burrascose vicende mediatiche con l'attuale commissario tecnico Jorge Jesus e l'apparente tentativo da parte di quest'ultimo di convincere CR7 a rimanere in squadra, Cristiano Ronaldo ha comunque deciso di ritirarsi ufficialmente dalla nazionale lusitana. In vista della prossima partita di Nations League contro la Danimarca, dunque, la Federazione calcistica portoghese ha scelto di celebrare l'addio alla Seleçao dell'ex Manchester United e Real Madrid (tra le altre), con un grande e speciale omaggio.

Portogallo, tutti con la numero 7 per celebrare Cristiano Ronaldo

L'iniziativa, secondo quanto riportato da Diario de Noticias e confermato da A Bola, vedrebbe tutti i giocatori del Portogallo scendere in campo con la maglia numero 7 in occasione del match di Nations League contro la, in programma sabato 14 novembre a

La decisione sarebbe maturata nel corso della riunione tenutasi ieri, giovedì 12 novembre, tra il commissario tecnico della nazionale Jorge Jesus, il presidente della Federazione calcistica portoghese (FPF) Pedro Proenca e il gruppo dei capitani attuali Bernardo Silva, Ruben Dias e Bruno Fernandes. Un confronto che avrebbe portato alla definizione di un tributo collettivo, con l'intero gruppo lusitano coinvolto nel rendere omaggio al fuoriclasse portoghese.

🚨 LE PORTUGAL PRÉPARE UN HOMMAGE EXCEPTIONNEL À CRISTIANO RONALDO ! 🇵🇹



Tous les joueurs portugais entreront sur la pelouse avec le maillot numéro 7 ce samedi face au Danemark, pour rendre hommage à leur ancien capitaine après sa retraite internationale !



Un hommage sera… pic.twitter.com/qSNdzWnYY0 — Foot Mercato (@footmercato) November 13, 2026

Omaggio al settimo minuto per CR7

Portogallo è solo il primo di una serie di iniziative che serviranno a rendere omaggio al leggendario Braga si fermerà per applaudire il centravanti oggi in forza all'Al-Nassr. Il numero 7 portato fieremente in campo dai giocatori delè solo il primo di una serie di iniziative che serviranno a rendere omaggio al leggendario Cristiano Ronaldo durante la sfida contro gli scandinavi. Difatti, come riportato da A Bola, al settimo minuto del match tutto l'Estadio Municipal disi fermerà per applaudire il centravanti oggi in forza all'

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo festeggia un gol che viene poi annullato durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Infine, come già anticipato dal ct Jorge Jesus in una recente intervista, la Federcalcio portoghese ha deciso di lasciar simbolicamente vuota la stanza nella quale CR7 trascorreva le sue giornate alla Cidade do Futebol. Un gesto semplice, ma evidente prova che, nonostante il tumultuoso addio, il segno lasciato da Cristiano Ronaldo nella storia della Seleçao portoghese resterà per sempre indelebile.