La nazionale lusitana celebrerà il suo ex capitano contro la Danimarca in Nations League
In Portogallo è ufficialmente terminata un'era. Nonostante le ultime burrascose vicende mediatiche con l'attuale commissario tecnico Jorge Jesus e l'apparente tentativo da parte di quest'ultimo di convincere CR7 a rimanere in squadra, Cristiano Ronaldo ha comunque deciso di ritirarsi ufficialmente dalla nazionale lusitana. In vista della prossima partita di Nations League contro la Danimarca, dunque, la Federazione calcistica portoghese ha scelto di celebrare l'addio alla Seleçao dell'ex Manchester United e Real Madrid (tra le altre), con un grande e speciale omaggio.
Portogallo, tutti con la numero 7 per celebrare Cristiano RonaldoL'iniziativa, secondo quanto riportato da Diario de Noticias e confermato da A Bola, vedrebbe tutti i giocatori del Portogallo scendere in campo con la maglia numero 7 in occasione del match di Nations League contro la Danimarca, in programma sabato 14 novembre a Braga.
La decisione sarebbe maturata nel corso della riunione tenutasi ieri, giovedì 12 novembre, tra il commissario tecnico della nazionale Jorge Jesus, il presidente della Federazione calcistica portoghese (FPF) Pedro Proenca e il gruppo dei capitani attuali Bernardo Silva, Ruben Dias e Bruno Fernandes. Un confronto che avrebbe portato alla definizione di un tributo collettivo, con l'intero gruppo lusitano coinvolto nel rendere omaggio al fuoriclasse portoghese.
Omaggio al settimo minuto per CR7Il numero 7 portato fieremente in campo dai giocatori del Portogallo è solo il primo di una serie di iniziative che serviranno a rendere omaggio al leggendario Cristiano Ronaldo durante la sfida contro gli scandinavi. Difatti, come riportato da A Bola, al settimo minuto del match tutto l'Estadio Municipal di Braga si fermerà per applaudire il centravanti oggi in forza all'Al-Nassr.
Infine, come già anticipato dal ct Jorge Jesus in una recente intervista, la Federcalcio portoghese ha deciso di lasciar simbolicamente vuota la stanza nella quale CR7 trascorreva le sue giornate alla Cidade do Futebol. Un gesto semplice, ma evidente prova che, nonostante il tumultuoso addio, il segno lasciato da Cristiano Ronaldo nella storia della Seleçao portoghese resterà per sempre indelebile.
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