Le scuse dell'ex esterno del Manchester City
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Jack Grealish rompe il silenzio dopo le polemiche delle ultime settimane e si scusa pubblicamente con i tifosi dell'Everton. L'esterno inglese, arrivato in prestito dal Manchester City, era stato escluso dalla squadra da David Moyes per aver saltato un allenamento dopo due serate consecutive passate al pub a bere, pur non essendo autorizzato dal suo club. Anche il tecnico scozzese aveva sostenuto pubblicamente la decisione della società, senza però entrare nei dettagli. Grealish si è trovato così a saltare le due partite successive contro Newcastle e Coventry, prima di tornare in campo in un'amichevole a porte chiuse contro il Derby County.
Il messaggio di Grealish ai tifosi dell'EvertonDopo il ritorno in campo, Grealish ha utilizzato Instagram per rivolgersi direttamente ai sostenitori dei Toffees, riconoscendo il proprio dispiacere per non aver potuto aiutare la squadra nelle ultime settimane, sebbene i compagni non ne abbiano risentito così tanto. L'Everton infatti ha vinto le ultime tre gare senza il numero 10, 2 volte contro il Newcastle (una in Carabao Cup) e l'ultima 3-1 contro il Coventry City.
Adesso l'obiettivo di Grealish è riconquistare la fiducia di Moyes e tornare tra i convocati per la ripresa della Premier League, fissata per il 23 novembre contro il Brentford. L'esterno quest'anno non è ancora riuscito a incidere nelle 6 partite giocate (0 gol e 0 assist), e quella dopo la sosta potrebbe essere la quella giusta per sbloccarsi e riacquistare la fiducia di allenatore, squadra e tifosi.
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