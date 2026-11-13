Jack Grealish rompe il silenzio dopo le polemiche delle ultime settimane e si scusa pubblicamente con i tifosi dell'Everton. L'esterno inglese, arrivato in prestito dal Manchester City, era stato escluso dalla squadra da David Moyes per aver saltato un allenamento dopo due serate consecutive passate al pub a bere, pur non essendo autorizzato dal suo club. Anche il tecnico scozzese aveva sostenuto pubblicamente la decisione della società, senza però entrare nei dettagli. Grealish si è trovato così a saltare le due partite successive contro Newcastle e Coventry, prima di tornare in campo in un'amichevole a porte chiuse contro il Derby County.

Il messaggio di Grealish ai tifosi dell'Everton

Dopo il ritorno in campo, Grealish ha utilizzato Instagram per rivolgersi direttamente ai sostenitori dei Toffees, riconoscendonelle ultime settimane, sebbene i compagni non ne abbiano risentito così tanto. L'Everton infatti, 2 volte contro il Newcastle (una in Carabao Cup) e l'ultimacontro il Coventry City.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Jack Grealish dell'Everton reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Chelsea FC all'Hill Dickinson Stadium il 17 ottobre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Adesso l'obiettivo di Grealish è riconquistare la fiducia di Moyes e tornare tra i convocati per la ripresa della Premier League, fissata per il 23 novembre contro il Brentford. L'esterno quest'anno non è ancora riuscito a incidere nelle 6 partite giocate (0 gol e 0 assist), e quella dopo la sosta potrebbe essere la quella giusta per sbloccarsi e riacquistare la fiducia di allenatore, squadra e tifosi.

Caricamento post Instagram...

Ecco le scuse pubblicate sul profilo Instagram: "È bello essere tornato oggi in campo con i ragazzi, dopo alcuni giorni di buoni allenamenti!per non aver potuto aiutare la squadra nelle ultime settimane.e non vedo l'ora di tornare a scendere in campo davanti a voi con la maglia dell'Everton.".