Ci sono calciatori che diventano simbolo di un Paese: sono i nuovi eroi nazionali, la loro fama li precede e li segue, il loro nome incute timore e rispetto negli avversari che hanno la malaugurata sorte di incrociarne lo sguardo. Poi c'è un altro tipo di notorietà, quella per cui un cognome diventa il sinonimo di una serata da dimenticare. Per la Norvegia, almeno dopo l'ultima trasferta a Cardiff, quello di Daniel e Jordan James rientra decisamente nella seconda casistica. Un precedente piuttosto indigesto per gli scandinavi, che sabato 14 novembre cercheranno di prendersi la rivincita. All'Ullevaal Stadion di Oslo, infatti, Norvegia e Galles si ritrovano per quinta giornata della fase a gironi della Nations League 2026-27. Alle 18, Haaland e compagni sono chiamati a riscattare la sconfitta per 2-1 rimediata in terra gallese in ottobre.

Daniel James: il protagonista della serata horror norvegese

Il primo nome da annotare è quello di. L'esterno gallese, classe 1997, è stato uno dei principali protagonisti della rimonta della squadra di Craig Bellamy al Cardiff City Stadium. La serata sembrava iniziata nel migliore dei modi per gli ospiti, che dall'11' conducevano per 1-0 grazie a una. Il Galles, però, non si era arreso. Al 38' proprio, riaprendo una partita che per gli scandinavi avrebbe preso presto una piega ancora più inquietante.

Daniel James segna il primo gol della sua squadra sotto la pressione di David Wolfe e Orjan Nyland, durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Galles e Norvegia, disputata al Cardiff City Stadium il 1° ottobre 2026 a Cardiff. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Il momento decisivo è arrivato subito dopo il rientro dagli spogliatoi. Mentre Daniel James attaccava la profondità su un pallone lungo, Torbjorn Heggem lo tratteneva provocandone la caduta, nel tentativo di fermare l'azione. L'arbitro aveva estratto il cartellino rosso, e la Norvegia era rimasta in inferiorità numerica, a nemmeno un minuto dal fischio d'inizio della ripresa. La punizione conseguente è poi stata trasformata da Neco Williams al 48', archiviando la pratica della rimonta gallese.

Jordan James, l'altro indiziato nel fattaccio di Galles-Norvegia

Ma l'esterno non era l'unico James nella formazione di Bellamy. Purtroppo per i norvegesi, tra i convocati c'era anche un certo, classe 2004, centrocampista. Titolare a Cardiff, al 37' aveva rimediato un cartellino giallo ma era rimasto in campo fino al 76', quando era stato sostituito da Josh Sheehan.per lui, ma la coincidenza di quello stesso cognome in una partita che la Norvegia avrebbe voluto archiviare diversamente è quantomai curiosa. Proprio quella partita è stata anche lanella League A della Nations League.

Martin Odegaard viene pressato da Jordan James durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Galles e Norvegia, disputata al Cardiff City Stadium il 1° ottobre 2026 a Cardiff. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Certo, il ritorno si giocherà in un contesto diverso: questa volta sarà la Norvegia a godere del sostegno del proprio pubblico e a provare ad aggiustare le sue sorti nel torneo, cancellando i brutti ricordi di Cardiff. Con il Portogallo già qualificato ai quarti con dodici punti e la Danimarca seconda a sei punti, Galles e Norvegia si trovano rispettivamente al terzo e quarto posto, entrambe a tre punti.

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