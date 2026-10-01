Ormai Erling Haaland, come molti calciatori, è diventato molto più di un semplice sportivo. Durante il Mondiale si è trovato al centro dell'attenzione grazie alle prestazioni mostruose con la Norvegia, con la quale è riuscito nell'impresa di raggiungere i quarti di finale segnando 7 gol in 5 partite. Tutta la situazione l'ha portato al centro dell'attenzione nella più grande manifestazione sportiva al mondo, con ovvie conseguenze sull'utilizzo della sua immagine.

Al centro della controversia c’è un'immagine pubblicata sui social da Norwegian, compagnia aerea che aveva pubblicato nei social il fotomontaggio di un proprio aereo modificato graficamente con una lunga coda di cavallo bionda sulla parte posteriore, richiamando chiaramente il particolare look di Haaland.

La causa di Haaland contro Norwegian

Secondo quanto riportato dai media norvegesi, Haaland e la società britannica York Promotions Ltd., che gestisce i suoi diritti d'immagine, contestano a Norwegian l’utilizzo non autorizzato dei suoi tratti distintivi a fini commerciali. La compagnia aerea ha successivamente rimosso il contenuto dai propri canali social, ma ha comunque confermato di aver ricevuto la denuncia, sostenendo di non comprendere le ragioni dell’azione legale.

La società ha spiegato che i contenuti erano stati realizzati spontaneamente nell'ambito del sostegno alla Nazionale norvegese durante il Mondiale.

GARDERMOEN, NORVEGIA - 03 AGOSTO: Un aereo passeggeri della Norwegian Air Shuttle ASA, nota come Norwegian, si trova sulla pista dell'aeroporto di Oslo il 03 agosto 2020 vicino a Gardermoen, in Norvegia. Norwegian è la quarta compagnia aerea low cost più grande d'Europa. (Foto di Sean Gallup/Getty Images)

Nel caso di Haaland, la sua caratteristica acconciatura è diventata negli anni uno degli elementi più riconoscibili della sua immagine pubblica. Proprio per questo, il calciatore sostiene che il riferimento utilizzato da Norwegian non fosse un semplice omaggio alla Nazionale, ma un richiamo alla sua persona impiegato in un contesto commerciale.

Caricamento post Instagram...

, portavoce di Norwegian, ha confermato ache la compagnia ha ricevuto la citazione in giudizio presentata da Haaland: "È vero, abbiamo ricevuto una citazione in giudizio che non comprendiamo", ha dichiarato.

Il portavoce ha poi spiegato il contesto dei contenuti pubblicati durante il Mondiale: "Come quasi tutta la Norvegia, quest'estate abbiamo tifato per la nostra Nazionale con alcuni post spontanei, ispirati alle tendenze del momento sui social media".

Norwegian ha quindi espresso il proprio rammarico per l'evoluzione della vicenda: "È un peccato che questi applausi siano stati accolti con una causa legale. Speriamo comunque in un dialogo costruttivo, così da poter continuare anche in futuro a tifare per i nostri comuni eroi dello sport".