Piove sul bagnato in casa Francia. Non è bastata la sola deludente sconfitta contro l'Italia a San Siro, ad aggravare la situazione della Nazionale in Nations League ci ha pensato anche un nuovo importante forfait. Dayot Upamecano, infatti, ha lasciato proprio in queste ore il ritiro dei bleus e farà ritorno a Monaco di Baviera, lì dove gioca con la maglia del Bayern Monaco. Un'assenza pesante per Zinedine Zidane, il quale adesso dovrà affrontare il match di domenica contro la Turchia senza il suo attuale difensore centrale titolare.

La Francia cade a San Siro: Upamecano non convince

Laspaventa l'per un tempo, poi crolla nella ripresa. Potremmo riassumere in questo modo il big-match di Nations League tra Azzurri e Les Bleus, andato in scena nella serata di ieri a San Siro. Una sconfitta, anzi, la prima sconfitta dida commissario tecnico dellache, dall'altro lato delle Alpi, sta facendo molto discutere il popolo francese, sia per l'atteggiamento visto in campo sia per il crollo della squadra nel momento in cui dalla panchina azzurra sono entrati(autore dell'assist per il gol del vantaggio firmato da Frattesi) e(colui che si è procurato il rigore che porteràa siglare la sua prima doppietta personale con la maglia dell'Italia, chiudendo di fatto il match).

Una caduta particolarmente rumorosa per la grande squadra francese, con tutti i protagonisti sotto esame, in particolar modo il reparto difensivo, tutt'altro che impeccabile. Tra questi, ovviamente, figura il nome di Dayot Upamecano che, oltre ad aver subito la pesante sconfitta in Italia, è stato costretto a dar forfait per la prossima partita contro la Turchia, lasciando in queste ore il ritiro della nazionale.

Après Italie-France, Dayot Upamecano quitte le rassemblement de l'équipe de France pour raisons personnelleshttps://t.co/aTfIQhyzob — L'Équipe (@lequipe) November 13, 2026

Upamecano lascia il ritiro: il comunicato della Francia

Come comunicato dalla FFF (Federazione calcistica francese) attraverso una nota ufficiale, ripresa dai principali organi di informazione francesi come L'Équipe, Dayot Upamecano ha deciso di lasciare il ritiro della Francia per motivi personali: "Il difensore Dayot Upamecano lascia il ritiro di comune accordo con il commissario tecnico, per tornare direttamente a Monaco di Baviera per motivi personali".

MILANO, ITALIA - 12 NOVEMBRE: Pio Esposito, dell'Italia, segna il primo gol della sua squadra sotto la pressione di Dayot Upamecano, della Francia, durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Francia, disputata allo stadio San Siro il 12 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

Reduce da una cocente sconfitta, Zidane dovrà quindi fare a meno del suo difensore centrale titolare allo Stade Atlantique di Bordeaux in una delicata partita di Nations League. I Les Bleus, infatti, occupano il secondo posto del Gruppo 1, a pari punti con l'Italia, e il match contro la nazionale turca rappresenta un importante crocevia per il percorso nella competizione della squadra di Zidane. Con Upamecano indisponibile, crescono adesso le chance di vedere titolare Ibrahima Konaté, che, insieme al popolo francese, si augura di rialzare immediatamente la testa dopo il ko contro gli azzurri di Mancini.