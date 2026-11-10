Il caso Jamal Musiala continua a far discutere in Germania. Dopo le dichiarazioni del presidente onorario Uli Hoeness, il quale ha messo in dubbio la possibilità per il talento del Bayern Monaco di tornare ai livelli precedentemente mostrati a causa dei suoi problemi di salute (disfunzione neurologica), anche Matthias Sammer ha preso posizione. L’ex direttore sportivo dei bavaresi, oggi consulente del Borussia Dortmund, ha offerto una lettura che tiene insieme le difficoltà personali del calciatore e le esigenze economiche della società campione di Germania in carica.

Sammer: "Per Jamal Musiala è una catastrofe"

Matthias Sammer ordnet die Gemengelage rund um Jamal Musiala und Uli Hoeneß in unserem Talk „Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk“ ein. 🎙️



📺 „Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk“ – Dienstag um 19 Uhr auf Sky Sport News und auf Abruf. pic.twitter.com/iVwdosDlDN — Sky Sport (@SkySportDE) November 10, 2026

"Hoeness è il primo a voler proteggere Musiala ma comprendo le logiche del business calcistico"

".

Intervistato da Riccardo Basile nel programma "Sammer & Basile - the Hagedorn Talk" di Sky Sport Deutschland,ha commentato il caso, dichiarando: "Devo dire che questa vicenda non mi fa stare bene, perché per Jamal Musiala, in particolare, si tratta di una vera catastrofe". Continuando, l'ex dirigente delha elogiato le qualità del calciatore tedesco, aggiungendo: "è un calciatore con di grandissima qualità e assolutamente di livello mondiale".Nel corso dell'intervista, però, l'attuale consulente delha sottolineato di comprendere la parte economica della vicenda: "Dall'altro lato comprendo le logiche del business calcistico, in cui entrano in gioco, naturalmente, anche aspetti economici. El'ho sempre conosciuto così: quando si tratta di questi temi, li espone in modo estremamente chiaro. Si può essere d'accordo o meno, manon si fa problemi

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANIA - 13 SETTEMBRE: Jamal Musiala dell'FC Bayern Muenchen reagisce durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra SV Elversberg e FC Bayern München all'Ursapharm-Arena il 13 settembre 2026 a Spiesen-Elversberg, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Infine, Matthias Sammer ha terminato il suo commento, ribadendo la fiducia del presidente onorario del Bayern nel classe 2003, precisando: "Hoeness è il primo a voler proteggere Jamal Musiala da tutto e da tutti, su questo non c'è alcun dubbio. D'altra parte, però, anche il club è una sua 'creatura'. Se è legittimo, dal punto di vista del club, chiedere a un giocatore di rinunciare a parte dello stipendio? Assolutamente legittimo, non viviamo nel mondo delle favole".