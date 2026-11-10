L’ex ds bavarese comprende le parole di Hoeness, ma evidenzia il peso della situazione per il talento tedesco
Bayern Monaco, Olise sfida Musiala in allenamento tra dribbling e trick
Il caso Jamal Musiala continua a far discutere in Germania. Dopo le dichiarazioni del presidente onorario Uli Hoeness, il quale ha messo in dubbio la possibilità per il talento del Bayern Monaco di tornare ai livelli precedentemente mostrati a causa dei suoi problemi di salute (disfunzione neurologica), anche Matthias Sammer ha preso posizione. L’ex direttore sportivo dei bavaresi, oggi consulente del Borussia Dortmund, ha offerto una lettura che tiene insieme le difficoltà personali del calciatore e le esigenze economiche della società campione di Germania in carica.
Sammer: "Per Jamal Musiala è una catastrofe"Intervistato da Riccardo Basile nel programma "Sammer & Basile - the Hagedorn Talk" di Sky Sport Deutschland, Matthias Sammer ha commentato il caso Jamal Musial, dichiarando: "Devo dire che questa vicenda non mi fa stare bene, perché per Jamal Musiala, in particolare, si tratta di una vera catastrofe". Continuando, l'ex dirigente del Bayern Monaco ha elogiato le qualità del calciatore tedesco, aggiungendo: "Jamal Musiala è un calciatore con di grandissima qualità e assolutamente di livello mondiale".
"Hoeness è il primo a voler proteggere Musiala ma comprendo le logiche del business calcistico"Nel corso dell'intervista, però, l'attuale consulente del Borussia Dortmund ha sottolineato di comprendere la parte economica della vicenda: "Dall'altro lato comprendo le logiche del business calcistico, in cui entrano in gioco, naturalmente, anche aspetti economici. E Uli Hoeness l'ho sempre conosciuto così: quando si tratta di questi temi, li espone in modo estremamente chiaro. Si può essere d'accordo o meno, ma Uli non si fa problemi".
Infine, Matthias Sammer ha terminato il suo commento, ribadendo la fiducia del presidente onorario del Bayern nel classe 2003, precisando: "Hoeness è il primo a voler proteggere Jamal Musiala da tutto e da tutti, su questo non c'è alcun dubbio. D'altra parte, però, anche il club è una sua 'creatura'. Se è legittimo, dal punto di vista del club, chiedere a un giocatore di rinunciare a parte dello stipendio? Assolutamente legittimo, non viviamo nel mondo delle favole".
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