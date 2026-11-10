Le condizioni dell'attaccante nerazzurro
Dei tifosi non riconoscono Thuram, lui scherza: "Chi sono? Mi chiamo Rafael Leao"
Tra i calciatori dell'Inter che, dopo l'undicesima giornata della Serie A 2026/2027, hanno ricevuto la convocazione dalle rispettive Nazionali figura anche Marcus Thuram. L'attaccante classe 1997, infatti, grazie alle sue prestazioni ha guadagnato la chiamata da parte della Francia allenata da Zinedine Zidane. Les Bleus, nei prossimi giorni, scenderanno in campo per disputare le ultime due partite della fase a gironi della Nations League. Tuttavia, il già menzionato calciatore nerazzurro non prenderà parte ai due match della propria selezione dato che, a causa di un problema fisico, ha dovuto lasciare il ritiro di Clairefontaine. Mentre Zizou ha già scelto il sostituto, l'Inter si ritrova ad affrontare un altro infortunio nel proprio reparto offensivo.
Altro infortunio in casa Inter: Thuram lascia il ritiro della FranciaNella giornata di ieri, la Francia ha dovuto rinunciare a Pierre Kalulu che, dopo la partita tra la sua Juventus e la Fiorentina, ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Oggi, invece, la Nazionale Francese ha annunciato sui propri canali social che un altro calciatore della Serie A ha lasciato il ritiro di Clairefontaine. Si tratta di Marcus Thuram, che con le sue prestazioni in nerazzurro ha guadagnato la chiamata in Nazionale. Ciò, però, ha avuto una durata molto breva dato che il classe 1997 tornerà in Italia.
Per di più, l'Inter deve fare i conti anche con un altro infortunio che ha colpito il proprio reparto offensivo. Oltre a Thuram, infatti, un altro calciatore che non potrà essere a disposizione della propria Nazionale è Ange-Yoan Bonny. L'ivoriano, infatti, ha svolto degli esami medici, i quali hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Nelle ultime ore, Sky Sport ha riportato che l'ex Parma non sarà a disposizione di Cristian Chivu per quattro settimane.
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