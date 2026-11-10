Tra i calciatori dell'Inter che, dopo l'undicesima giornata della Serie A 2026/2027, hanno ricevuto la convocazione dalle rispettive Nazionali figura anche Marcus Thuram. L'attaccante classe 1997, infatti, grazie alle sue prestazioni ha guadagnato la chiamata da parte della Francia allenata da Zinedine Zidane. Les Bleus, nei prossimi giorni, scenderanno in campo per disputare le ultime due partite della fase a gironi della Nations League. Tuttavia, il già menzionato calciatore nerazzurro non prenderà parte ai due match della propria selezione dato che, a causa di un problema fisico, ha dovuto lasciare il ritiro di Clairefontaine. Mentre Zizou ha già scelto il sostituto, l'Inter si ritrova ad affrontare un altro infortunio nel proprio reparto offensivo.

Altro infortunio in casa Inter: Thuram lascia il ritiro della Francia

Éli Junior Kroupi (Bournemouth) est convoqué pour la 1ère fois en Bleu, en remplacement de Marcus Thuram (ischio droit).



Il rejoindra le groupe ce soir à Clairefontaine 🇫🇷 pic.twitter.com/bUlFmEHIYe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 10, 2026

Nella giornata di ieri, la Francia ha dovuto rinunciare a Pierre Kalulu che, dopo la partita tra la suae laha riportato unadidel. Oggi, invece, la Nazionale Francese ha annunciato sui propri canali social che un altro calciatore della Serie A ha lasciato il ritiro di Clairefontaine. Si tratta di Marcus Thuram, che con le sue prestazioni in nerazzurro ha guadagnato la chiamata in Nazionale. Ciò, però, ha avuto una durata molto breva dato che il classe 1997 tornerà in Italia.Infatti, al termine della partita di domenica contro ildurante la quale ha segnato la rete del 2-0, Thuram ha riportato un problema al bicipite femorale. Di conseguenza, l'attaccante non potrà scendere in campo coi Bleus nei due match della fase a gironi della Nations League contro l'die la. Al posto del numero 9 dell'Inter, Zidane ha deciso di convocare il calciatore del. Per quest'ultimo si tratta della prima chiamata da parte dei transalpini.

Venezia, Italia - 28 ottobre 2026: Marcus Thuram dell'Inter arriva allo stadio prima della partita di Serie A tra Venezia ed Inter allo Stadio Pier Luigi Penzo. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Per di più, l'Inter deve fare i conti anche con un altro infortunio che ha colpito il proprio reparto offensivo. Oltre a Thuram, infatti, un altro calciatore che non potrà essere a disposizione della propria Nazionale è Ange-Yoan Bonny. L'ivoriano, infatti, ha svolto degli esami medici, i quali hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Nelle ultime ore, Sky Sport ha riportato che l'ex Parma non sarà a disposizione di Cristian Chivu per quattro settimane.