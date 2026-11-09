Una domenica agrodolce per la Juventus e, soprattutto, una brutta tegola per la nazionale francese. Il pareggio per 2-2 sul campo della Fiorentina lascia in eredità alla squadra bianconera un'assenza pesante: Pierre Kalulu è costretto a fermarsi ai box a causa di un problema muscolare che gli impedirà di rispondere alla chiamata della sua selezione nazionale. Il difensore ventiseienne, sceso in campo dal primo minuto nella sfida del Franchi, ha accusato un fastidio che ha richiesto accertamenti strumentali immediati all'indomani del match.

Kalulu: l'esito degli esami evidenzia una lesione al bicipite femorale

I controlli clinici effettuati dallo staff medico bianconero hanno evidenziato un infortunio al. Una diagnosi che non lascia grandi margini di interpretazione e che costringe il centrale a un periodo di stop per consentire il completo recupero funzionale. Questo per scongiurare rischi di ricadute in un momento cruciale della stagione. Un duro colpo per la retroguardia della Juventus, che perde temporaneamente uno dei suoi elementi più affidabili e duttili, capace di garantire grande intensità sia in marcatura sia in fase di impostazione.

Torino 27 settembre 2025: Pierre Kalulu della Juventus osserva la partita di Serie A tra Juventus FC e Atalanta BC all'Allianz Stadium il 27 settembre 2025 a Torino, Italia. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Niente Nations League e niente...Italia

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La notizia, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni immediate anche oltralpe. Kalulu era infatti regolarmentestilato dal commissario tecnico della Francia,, in vista dei prossimi e delicati impegni di Nations League.Il difensore ex Milan non prenderà parte alla trasferta di Milano – dove i Bleus affronteranno l'Italia giovedì – né alla successiva sfida contro la Turchia in programma domenica a Bordeaux. Sfuma così l'occasione per il classe 2000 di accumulare ulteriore minutaggio e consolidare il proprio status all'interno della selezione Nazionale francese, in attesa di conoscere il nome che lo sostituirà.