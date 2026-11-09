Il difensore bianconero si è fermato nel finale contro la Fiorentina. Gli esami medici confermano lo stop: salterà gli impegni in Nations League con i Bleus.
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Una domenica agrodolce per la Juventus e, soprattutto, una brutta tegola per la nazionale francese. Il pareggio per 2-2 sul campo della Fiorentina lascia in eredità alla squadra bianconera un'assenza pesante: Pierre Kalulu è costretto a fermarsi ai box a causa di un problema muscolare che gli impedirà di rispondere alla chiamata della sua selezione nazionale. Il difensore ventiseienne, sceso in campo dal primo minuto nella sfida del Franchi, ha accusato un fastidio che ha richiesto accertamenti strumentali immediati all'indomani del match.
Kalulu: l'esito degli esami evidenzia una lesione al bicipite femoraleI controlli clinici effettuati dallo staff medico bianconero hanno evidenziato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Una diagnosi che non lascia grandi margini di interpretazione e che costringe il centrale a un periodo di stop per consentire il completo recupero funzionale. Questo per scongiurare rischi di ricadute in un momento cruciale della stagione. Un duro colpo per la retroguardia della Juventus, che perde temporaneamente uno dei suoi elementi più affidabili e duttili, capace di garantire grande intensità sia in marcatura sia in fase di impostazione.
Niente Nations League e niente...ItaliaLa notizia, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni immediate anche oltralpe. Kalulu era infatti regolarmente nell'elenco dei convocati stilato dal commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane, in vista dei prossimi e delicati impegni di Nations League.
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