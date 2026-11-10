Il patto tra i catalani ed i brasiliani

Jacopo del Monaco
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Barcellona, Raphinha e Rashford si sfidano sulle punizioni: duello spettacolare

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Tra i giocatori che Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha deciso di convocare per questa sosta delle Nazionali figura anche Raphinha. La selezione sudamericana, infatti, nei prossimi giorni disputerà un'amichevole contro il Giappone. La sfida, però, si disputerà a Singapore. Si tratta, quindi, di un viaggio piuttosto lungo che, ovviamente, preoccupa e non poco i club. Tra questi c'è il Barcellona dato che Carletto ha convocato il già menzionato attaccante brasiliano. I Campioni di Spagna vogliono evitare che il classe 1996 torni dalla sosta nuovamente infortunato così com'è successo ad inizio ottobre. Quindi, per fare in modo che ciò non accada, hanno avuto contatti con la Seleçao e le parti hanno raggiunto un accordo.

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Brasile, Raphinha convocato ma verrà gestito: l'accordo col Barcellona

Durante la sosta che ha avuto luogo tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre, Raphinha ha riportato un infortunio mentre stava disputando l'amichevole contro l'Australia con la maglia della sua Nazionale. A seguito di alcune esami medici, è stato confermato che il classe 1996 ha riportato un edema alla gamba destra. Di conseguenza, questo problema fisico gli ha impedito di essere a disposizione della sua squadra nei match contro il Getafe ed il Galatasaray, valevoli rispettivamente per il campionato spagnolo e Champions League.
Il Barcellona vuole evitare che ciò accada di nuovo e ha deciso di correre ai ripari. Infatti, il noto quotidiano brasiliano Globo Esporte ha riportato che il club proveniente dalla Catalogna ha voluto contattare la Federazione Calcistica del Brasile. Le parti hanno discusso di Raphinha e della sua gestione per evitare un altro problema fisico. Alla fine, le parti hanno raggiunto un accordo con il quale Ancelotti si occuperà della gestione del calciatore. In questo modo, il giocatore avrà meno possibilità d'infortunarsi così tornerà in Spagna senza alcun tipo di problema.

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Barcellona, Spagna - 3 novembre 2026: Raphinha del Barcellona osserva durante la partita di UEFA Champions League tra Barcellona ed Aston Villa al Camp Nou. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Tra l'altro, durante le ultime tre soste delle Nazionali, Raphinha ha sempre riportato un infortunio. Prima dell'edema alla gamba destra, infatti, il numero 11 del Barcellona ha avvertito dei fastidi muscolari dopo l'amichevole contro la Francia disputata a marzo e ciò gli ha impedito di giocare in Champions contro l'Atletico Madrid. Anche durante il Mondiale di quest'estate, il classe 1996 ha riportato un infortunio che, però, non l'ha bloccato dai primi impegni stagionali con il Barcellona di Hansi Flick.

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