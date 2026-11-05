Tra le Nazionali che scenderanno in campo nel corso della prossima settimana figura anche la Germania. Al termine del weekend di calcio che sta per arrivare, infatti, avrà luogo l'ultima sosta del 2026 nonché la seconda della stagione attualmente in corso. I tedeschi hanno come commissario tecnico l'ex Borussia Dortmund e Liverpool Jurgen Klopp. Quest'ultimo, nel corso della giornata odierna, ha diramato la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni della selezione europea. Tra coloro che ha scelto, non figurano Yann Bisseck e Nick Woltemade, rispettivamente difensore centrale dell'Inter ed attaccante della Juventus. Inoltre, tra i nomi dei convocati ci sono due ex Milan.

I convocati della Germania per le partite di Nations League

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Portieri: Alexander Nubel (Besiktas), Marc-André Ter Stegen (Ajax), Jonas Urbig (Bayern Monaco);

Alexander Nubel (Besiktas), Marc-André Ter Stegen (Ajax), Jonas Urbig (Bayern Monaco); Difensori: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Bayern Monaco), Finn Jeltsch (Stoccarda), Maximilian Mittelstadt (Stoccarda), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco), Malick Thiaw (Newcastle), Philipp Treu (Friburgo);

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Bayern Monaco), Finn Jeltsch (Stoccarda), Maximilian Mittelstadt (Stoccarda), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco), Malick Thiaw (Newcastle), Philipp Treu (Friburgo); Centrocampisti: Tom Bischof (Bayern Monaco), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (Lipsia), Lennart Karl (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool);

Tom Bischof (Bayern Monaco), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (Lipsia), Lennart Karl (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool); Attaccanti: Younes Ebnoutalib (Eintracht Francoforte), Niclas Fullkrug (Werder Brema), Kai Havertz (Arsenal).