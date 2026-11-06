Jorge Jesus ha diramato la lista dei convocati per gli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League, e questa volta è differente dalle altre. Si tratta infatti della prima lista dei convocati del Portogallo dopo l'annuncio ufficiale del ritiro dalla Nazionale da parte di Cristiano Ronaldo, che ieri ha comunicato la fine della propria carriera internazionale. Una decisione che mette fine a un'epoca durata 23 anni, 234 presenze e 146 gol, numeri che lo rendono primo per partite disputate e reti realizzate con una Nazionale maschile. Un'eredità importante per il commissario tecnico, chiamato adesso a guardare al futuro e a costruire un Portogallo senza il suo storico capitano, anche se negli ultimi tempi le cose non stavano andando bene.

Portogallo, la prima lista di convocati dall'addio di Cristiano Ronaldo: presente la Serie A

Tra le notizie più importanti della prima lista senza CR7 spicca soprattutto la presenza della sorpresa Gustavo Varela, attaccante di 21 anni del Monza che ha conquistato la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore grazie ai numeri di questo avvio di stagione, la prima in Italia per lui. Infatti sono 9 le reti realizzate nelle prime 9 presenze in Serie A, alle quali si aggiungono anche 2 gol messi a segno in Coppa Italia.

MONZA, ITALIA - 18 SETTEMBRE: Gustavo Varela del Monza esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra AC Monza e US Sassuolo all'U-Power Stadium il 18 settembre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Non è l'unica novità proveniente dalla Serie A, dato che tra i convocati figurano anche Rodrigo Mora, alla prima chiamata con la selezione maggiore e attualmente alla Roma, e Nuno Tavares della Lazio. Presente inoltre Goncalo Ramos, attaccante del Milan già nel giro fisso dei convocati da qualche anno.

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Ecco la lista completa diramata da Jorge Jesus:

Portieri: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting Lisbona), Samuel Soares (Benfica).

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Porto), Nuno Tavares (Lazio), Tomas Araujo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Antonio Silva (Bournemouth), Joao Cancelo (Barcellona), Ruben Dias (Manchester City)

Centrocampisti: Joao Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (Tottenham), Vitinha (PSG), Joao Neves (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid).

Attaccanti: Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincao (Al-Ahli), Carlos Forbs (Club Brugge), Rafael Leao (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Felix (Al-Nassr), Rodrigo Mora (Roma), Goncalo Ramos (Milan), Fabio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza).