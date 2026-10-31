Tre giornate di squalifica per Francisco Conceiçao con la nazionale portoghese. L'esterno della Juventus è stato punito dagli organi disciplinari della UEFA dopo l'espulsione rimediata nella sfida di Nations League contro la Norvegia. La decisione è legata al comportamento del giocatore nei confronti della squadra arbitrale, sia durante la partita sia dopo aver lasciato il terreno di gioco. Il provvedimento avrà conseguenze anche sulla fase a eliminazione diretta della competizione: Conceiçao sarà infatti costretto a saltare l'andata dei quarti di finale, in programma nel marzo 2027.

Gli episodi contro l'arbitro alla base della squalifica

La sanzione è arrivata in seguito a quanto accaduto durante. Conceiçao era stato espulso dall'arbitro italianodopo aver ricevuto due ammonizioni ravvicinate per proteste. Secondo quanto riportato nei referti disciplinari, il calciatore avrebbe poi rivolto insulti e

La situazione sarebbe diventata ancora più tesa al momento dell'uscita dal campo. Mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, l'esterno portoghese avrebbe avuto un acceso diverbio anche con il quarto ufficiale. Gli episodi contestati hanno portato alla squalifica di tre incontri, una decisione che priva il commissario tecnico portoghese di un'importante alternativa offensiva per i prossimi impegni internazionali.

LEIRIA, PORTOGALLO - 10 GIUGNO: Francisco Conceicao del Portogallo festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria all'Estadio Dr Magalhaes Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Le partite che Conceiçao sarà costretto a saltare

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