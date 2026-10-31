La UEFA squalifica Conceiçao per tre partite con il Portogallo dopo gli episodi contro la Norvegia. Salterà anche l'andata dei quarti di Nations League

Daniele Cirafici
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Tre giornate di squalifica per Francisco Conceiçao con la nazionale portoghese. L'esterno della Juventus è stato punito dagli organi disciplinari della UEFA dopo l'espulsione rimediata nella sfida di Nations League contro la Norvegia. La decisione è legata al comportamento del giocatore nei confronti della squadra arbitrale, sia durante la partita sia dopo aver lasciato il terreno di gioco. Il provvedimento avrà conseguenze anche sulla fase a eliminazione diretta della competizione: Conceiçao sarà infatti costretto a saltare l'andata dei quarti di finale, in programma nel marzo 2027.

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Gli episodi contro l'arbitro alla base della squalifica

La sanzione è arrivata in seguito a quanto accaduto durante Portogallo-Norvegia. Conceiçao era stato espulso dall'arbitro italiano Maurizio Mariani dopo aver ricevuto due ammonizioni ravvicinate per proteste. Secondo quanto riportato nei referti disciplinari, il calciatore avrebbe poi rivolto insulti e utilizzato un linguaggio offensivo nei confronti del direttore di gara.

La situazione sarebbe diventata ancora più tesa al momento dell'uscita dal campo. Mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, l'esterno portoghese avrebbe avuto un acceso diverbio anche con il quarto ufficiale. Gli episodi contestati hanno portato alla squalifica di tre incontri, una decisione che priva il commissario tecnico portoghese di un'importante alternativa offensiva per i prossimi impegni internazionali.

Conceição Portogallo
LEIRIA, PORTOGALLO - 10 GIUGNO: Francisco Conceicao del Portogallo festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria all'Estadio Dr Magalhaes Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Le partite che Conceiçao sarà costretto a saltare

Il provvedimento impedirà a Conceiçao di prendere parte alle ultime due gare del Portogallo nella fase a gironi della Nations League. La nazionale lusitana affronterà la Danimarca il 14 novembre e il Galles il 17 novembre. In ogni caso, il giocatore della Juventus avrebbe già rischiato di saltare questi appuntamenti a causa dell'infortunio che lo sta tenendo fuori dal campo.
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L'assenza più significativa sarà quindi quella nell'andata dei quarti di finale, prevista per marzo 2027. Il Portogallo ha già ottenuto la qualificazione alla fase successiva e dovrà fare i conti con la squalifica del proprio esterno nel primo confronto a eliminazione diretta. La Federazione portoghese può valutare la possibilità di presentare ricorso contro la decisione disciplinare: fino a eventuali sviluppi ufficiali, la sanzione resta di tre partite.

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