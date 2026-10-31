La UEFA squalifica Conceiçao per tre partite con il Portogallo dopo gli episodi contro la Norvegia. Salterà anche l'andata dei quarti di Nations League
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Tre giornate di squalifica per Francisco Conceiçao con la nazionale portoghese. L'esterno della Juventus è stato punito dagli organi disciplinari della UEFA dopo l'espulsione rimediata nella sfida di Nations League contro la Norvegia. La decisione è legata al comportamento del giocatore nei confronti della squadra arbitrale, sia durante la partita sia dopo aver lasciato il terreno di gioco. Il provvedimento avrà conseguenze anche sulla fase a eliminazione diretta della competizione: Conceiçao sarà infatti costretto a saltare l'andata dei quarti di finale, in programma nel marzo 2027.
Gli episodi contro l'arbitro alla base della squalificaLa sanzione è arrivata in seguito a quanto accaduto durante Portogallo-Norvegia. Conceiçao era stato espulso dall'arbitro italiano Maurizio Mariani dopo aver ricevuto due ammonizioni ravvicinate per proteste. Secondo quanto riportato nei referti disciplinari, il calciatore avrebbe poi rivolto insulti e utilizzato un linguaggio offensivo nei confronti del direttore di gara.
La situazione sarebbe diventata ancora più tesa al momento dell'uscita dal campo. Mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, l'esterno portoghese avrebbe avuto un acceso diverbio anche con il quarto ufficiale. Gli episodi contestati hanno portato alla squalifica di tre incontri, una decisione che priva il commissario tecnico portoghese di un'importante alternativa offensiva per i prossimi impegni internazionali.
Le partite che Conceiçao sarà costretto a saltareIl provvedimento impedirà a Conceiçao di prendere parte alle ultime due gare del Portogallo nella fase a gironi della Nations League. La nazionale lusitana affronterà la Danimarca il 14 novembre e il Galles il 17 novembre. In ogni caso, il giocatore della Juventus avrebbe già rischiato di saltare questi appuntamenti a causa dell'infortunio che lo sta tenendo fuori dal campo.
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