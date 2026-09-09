Thibaut Courtois ha deciso di prendersi una pausa dalla nazionale belga. Nelle ultime ore, il portiere vincitore di due Champions League con la maglia del Real Madrid ha annunciato che non parteciperà alla prossima edizione della Nations League (salvo eventuali emergenze di squadra) rimanendo, però, a disposizione per le partite di qualificazione per il prossimo campionato europeo.

Courtois si prende una pausa dalla nazionale belga

Het Laatste Nieuws,

Thibaut Courtois

ha dichiarato che si prenderà una pausa dalla nazionale belga saltando le partite della prossima edizione di Nations League: "Ho deciso di non giocare l'intera edizione di Nations League con i Diavoli Rossi".

Intervistato ai microfoni del quotidiano belga

MADRID, SPAGNA - 30 AGOSTO: Thibaut Courtois del Real Madrid festeggia dopo la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Malaga CF allo stadio Santiago Bernabeu il 30 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Continuando, l'estremo difensore del Real Madrid ha però aggiunto una possibile eccezione alla sua momentanea pausa dal vestire la maglia dei Diavoli Rossi: "Non giocherò, a meno che il commissario tecnico non abbia problemi di infortuni, allora in qual caso potrei essere convocato in via del tutto eccezionale".

Non è un addio al Belgio

Thibaut Courtois

ha voluto sottolineare anche che la sua si tratta soltanto di una pausa e non di un addio definitivo alla nazionale. Difatti, l'ex Atletico Madrid e Chelsea (tra le altre) ha precisato che per le gare di qualificazione al prossimo campionato europeo sarà a completa disposizione della squadra.

🚨 Courtois: "I will NOT play the entire Nations League with Belgium.



If the manager has injury problems, I could be called up.



If the goalkeeper impresses, Van Bommel might stick with him. I want to fight for my place and prove I am number one again." @HLN pic.twitter.com/EeqrJdGdCx — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 9, 2026

Het Laatste Nieuws aggiungendo di aver preso la decisione di comune accordo con il commissario tecnico Van Bommel e che quest'ultimo, nel caso in cui dovesse rimanere impressionato dal portiere impiegato in Nations League, potrebbe non assicurargli la maglia da titolare al ritorno: "Se il portiere che giocherà in Nations League impressionerà, Van Bommel potrebbe confermarlo. Però, io voglio lottare per il mio posto. Voglio dimostrare di essere ancora il numero uno".

Nel corso dell'intervista,Infine, il portiere belga ha chiuso il suo intervento ai microfoni di