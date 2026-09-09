Il portiere salterà la prossima edizione della Nations League
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Thibaut Courtois ha deciso di prendersi una pausa dalla nazionale belga. Nelle ultime ore, il portiere vincitore di due Champions League con la maglia del Real Madrid ha annunciato che non parteciperà alla prossima edizione della Nations League (salvo eventuali emergenze di squadra) rimanendo, però, a disposizione per le partite di qualificazione per il prossimo campionato europeo.
Courtois si prende una pausa dalla nazionale belgaIntervistato ai microfoni del quotidiano belga Het Laatste Nieuws, Thibaut Courtois ha dichiarato che si prenderà una pausa dalla nazionale belga saltando le partite della prossima edizione di Nations League: "Ho deciso di non giocare l'intera edizione di Nations League con i Diavoli Rossi".
Continuando, l'estremo difensore del Real Madrid ha però aggiunto una possibile eccezione alla sua momentanea pausa dal vestire la maglia dei Diavoli Rossi: "Non giocherò, a meno che il commissario tecnico non abbia problemi di infortuni, allora in qual caso potrei essere convocato in via del tutto eccezionale".
Non è un addio al BelgioNel corso dell'intervista, Thibaut Courtois ha voluto sottolineare anche che la sua si tratta soltanto di una pausa e non di un addio definitivo alla nazionale. Difatti, l'ex Atletico Madrid e Chelsea (tra le altre) ha precisato che per le gare di qualificazione al prossimo campionato europeo sarà a completa disposizione della squadra.
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