Una serata che avrebbe dovuto rappresentare l'inizio della sua prima avventura europea si è trasformata in un momento di grande apprensione. Konstantinos Karetsas, talento greco di appena 18 anni, è stato costretto a lasciare il campo durante il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund.

Karetsas, il malore durante la partita

Il momento di paura è arrivato al 24' di, prima giornata di Champions., schierato titolare daalla sua prima apparizione europea, partecipa ad un'azione offensiva e, dopo aver servito un compagno, segnala all'arbitro di avere un. Il giovane si accascia cosi sul terreno di gioco e viene immediatamentedallo staff medico, che poi dopo diversi minuti di assistenza lo trasporta fuori dal campo in. Il Borussia Dortmund ha comunicato successivamente come Karetsas abbia accusatoe che, pur essendo in condizioni considerate buone rispetto alla situazione, sia stato accompagnato inper ulteriori accertamenti.

Ha parlato anche il direttore sportivo, Ole Book, ammettendo che l'episodio ha inevitabilmente condizionato l'atmosfera dello stadio, insieme alle dichiarazioni di Lars Ricken, che ha sottolineato come il problema sia arrivato improvvisamente, senza segnali precedenti che lasciassero presagire un malore, stando a quanto riportato dalla stampa tedesca. Anche il portiere Gregor Kobel, intervenuto dopo la partita, ha espresso la speranza di poter riabbracciare presto il compagno in campo.

DORTMUND, GERMANIA - 29 AGOSTO: Konstantinos Karetsas del Borussia Dortmund reagisce a un'occasione mancata in porta durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund e Hamburger SV al Signal Iduna Park il 29 agosto 2026 a Dortmund, in Germania. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il Dortmund vince, ma la paura resta

Sul terreno di gioco, ilè riuscito comunque a completare lacontro ile a conquistare i primi tre punti della propriaDopo lo 0-0 dell'intervallo, l'autogol diha portato avanti i tedeschi, prima del pareggio di. A decidere la sfida è stato però, autore di unatra l'80' e il 85esimo. Nel recupero, un'autorete dello stesso attaccante aveva clamorosamentela partita, ma il Dortmund ha resistito fino alla fine portandosi a casa il risultato con il. Il risultato però, passa inevitabilmente in: per il Dortmund, la priorità resta quella di attendere gli esiti deglie capire quandopotrà tornare a disposizione.