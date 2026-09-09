Il giovane del BVB, Karetsas, si è accasciato al suolo durante la partita di Champions contro il Villarreal e viene trasportato in ospedale: il club rassicura
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Una serata che avrebbe dovuto rappresentare l'inizio della sua prima avventura europea si è trasformata in un momento di grande apprensione. Konstantinos Karetsas, talento greco di appena 18 anni, è stato costretto a lasciare il campo durante il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund.
Karetsas, il malore durante la partitaIl momento di paura è arrivato al 24' di Borussia Dortmund-Villarreal, prima giornata di Champions. Karetsas, schierato titolare da Nico Kovac alla sua prima apparizione europea, partecipa ad un'azione offensiva e, dopo aver servito un compagno, segnala all'arbitro di avere un problema. Il giovane si accascia cosi sul terreno di gioco e viene immediatamente soccorso dallo staff medico, che poi dopo diversi minuti di assistenza lo trasporta fuori dal campo in barella. Il Borussia Dortmund ha comunicato successivamente come Karetsas abbia accusato problemi circolatori e che, pur essendo in condizioni considerate buone rispetto alla situazione, sia stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.
Ha parlato anche il direttore sportivo, Ole Book, ammettendo che l'episodio ha inevitabilmente condizionato l'atmosfera dello stadio, insieme alle dichiarazioni di Lars Ricken, che ha sottolineato come il problema sia arrivato improvvisamente, senza segnali precedenti che lasciassero presagire un malore, stando a quanto riportato dalla stampa tedesca. Anche il portiere Gregor Kobel, intervenuto dopo la partita, ha espresso la speranza di poter riabbracciare presto il compagno in campo.
Il Dortmund vince, ma la paura restaSul terreno di gioco, il Borussia è riuscito comunque a completare la rimonta contro il Villarreal e a conquistare i primi tre punti della propria Champions League. Dopo lo 0-0 dell'intervallo, l'autogol di Renato Veiga ha portato avanti i tedeschi, prima del pareggio di Santiago Mourino. A decidere la sfida è stato però Serhou Guirassy, autore di una doppietta tra l'80' e il 85esimo. Nel recupero, un'autorete dello stesso attaccante aveva clamorosamente riaperto la partita, ma il Dortmund ha resistito fino alla fine portandosi a casa il risultato con il 3-2 finale. Il risultato però, passa inevitabilmente in secondo piano: per il Dortmund, la priorità resta quella di attendere gli esiti degli accertamenti e capire quando Karetsas potrà tornare a disposizione.
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