Matthias Sammer ha commentato le dichiarazioni di Jurgen Klopp espresse a margine della gara di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal. La partita, terminata 2-2, non aveva convinto l'attuale Commissario Tecnico della nazionale tedesca. Per l'ex allenatore del Liveprool, infatti, i bavaresi non avrebbero ancora un'identità definita, quasi non sapendo come comportarsi in gara. Tali asserzioni non hanno soddisfatto diversi ex calciatori, tra cui il tedesco classe 1967.

Sammer a gamba tesa su Klopp: "Non può dire quelle cose da CT!"

Ai microfoni di DAZN, Jurgen Klopp aveva commentato nel seguente modo la prestazione dei bavaresi allenati da Kompany: "A volte ha un atteggiamento ibrido, a volte va forte uno contro uno, quindi non cerca più l'uno contro uno. Devo ancora imparare". Inevitabilmente, all'attuale tecnico del Bayern non piacquero tali dichiarazioni, preferendo non rispondere in conferenza. "Prossima domanda, non mi esprimo",Kompany ai giornalisti.

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: L'allenatore della Germania Juergen Klopp rilascia un'intervista televisiva accanto all'ex calciatore tedesco Michael Ballack durante l'intervallo della partita della Fase a Gironi MD3 della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

E così, l'ex difensore tedesco di Inter e Borussia Dortmund Sammer ha criticato quelle dichiarazioni: "Credo debba imparare molto in fretta. Adesso è l'allenatore della Germania, penso abbia sottovalutato un po' la situazione. Dovrà capire che occorre sensibilità nel dire certe cose. Presto lo capirà". Oltre a questa reazione, a dire il vero, le parole di Klopp erano state giudicate anche dall'ex portiere Oliver Kahn.

Caricamento post Instagram...

Il 57enne ex Bayern Monaco ci era andato giù durissimo: "Prima mi sono chiesto se a parlare fosse un allenatore della nazionale o un opinionista che sa di calcio.Penso che Klopp dovrebbe essere consapevole che quanto detto sia una critica verso l'allenatore di un club. [...]".