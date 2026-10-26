L'ex campione europeo è convinto che le parole di Jurgen Klopp sul Bayern Monaco non siano all'altezza di un CT
Klopp perde l'anello nuziale in campo dopo la vittoria sul Newcastle: il cameraman salva la situazione
Matthias Sammer ha commentato le dichiarazioni di Jurgen Klopp espresse a margine della gara di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal. La partita, terminata 2-2, non aveva convinto l'attuale Commissario Tecnico della nazionale tedesca. Per l'ex allenatore del Liveprool, infatti, i bavaresi non avrebbero ancora un'identità definita, quasi non sapendo come comportarsi in gara. Tali asserzioni non hanno soddisfatto diversi ex calciatori, tra cui il tedesco classe 1967.
Sammer a gamba tesa su Klopp: "Non può dire quelle cose da CT!"Ai microfoni di DAZN, Jurgen Klopp aveva commentato nel seguente modo la prestazione dei bavaresi allenati da Kompany: "Non ho ancora ben capito come si comporti il Bayern quando non ha il pallone. A volte ha un atteggiamento ibrido, a volte va forte uno contro uno, quindi non cerca più l'uno contro uno. Devo ancora imparare". Inevitabilmente, all'attuale tecnico del Bayern non piacquero tali dichiarazioni, preferendo non rispondere in conferenza. "Prossima domanda, non mi esprimo", replicò Kompany ai giornalisti.
E così, l'ex difensore tedesco di Inter e Borussia Dortmund Sammer ha criticato quelle dichiarazioni: "Credo debba imparare molto in fretta. Adesso è l'allenatore della Germania, penso abbia sottovalutato un po' la situazione. Dovrà capire che occorre sensibilità nel dire certe cose. Presto lo capirà". Oltre a questa reazione, a dire il vero, le parole di Klopp erano state giudicate anche dall'ex portiere Oliver Kahn.
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