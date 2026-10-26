Il Bayern Monaco supera il Friburgo per 3-1 in trasferta e prosegue il proprio cammino in vetta alla Bundesliga. Un successo significativo per la formazione bavarese, arrivato in una settimana complicata, durante la quale la squadra ha dovuto affrontare diversi ostacoli e fare a meno del proprio allenatore Vincent Kompany. Nel dopopartita, il dirigente Max Eberl ha sottolineato il valore della prestazione e l'importanza del lavoro svolto insieme allo staff tecnico. Anche Aaron Danks, che ha guidato la squadra dalla panchina, ha espresso soddisfazione per la risposta dei giocatori, soffermandosi soprattutto sulla capacità di resistere alla pressione del Friburgo nel finale.

Bayern Monaco, Eberl: "Una vittoria dal valore speciale"

Max Eberl ha aperto la sua analisi soffermandosi sulle difficoltà affrontate dal Bayern negli ultimi giorni. Per il dirigente,, perché testimonia la capacità del gruppo di restare unito e lavorare efficacemente anche in circostanze complicate: "Credo che ci servirà ancora un po' di tempo per comprendere pienamente quello che abbiamo fatto in questa settimana. Abbiamo dovuto superare parecchi ostacoli e la risposta della squadra, insieme a tutto lo staff, è stata eccezionale. I tre punti sono importanti, ma questa vittoria ha un significato che va oltre la classifica".

Eberl ha poi analizzato l'andamento della partita, evidenziando la solidità mostrata dai bavaresi per gran parte dell'incontro. Il dirigente ha apprezzato soprattutto la capacità della squadra di reagire quando il Friburgo ha cercato di riaprire la gara negli ultimi minuti, riuscendo infine a mettere al sicuro il risultato: "Per più di ottanta minuti abbiamo disputato una trasferta quasi impeccabile. Quando gli avversari hanno provato a raggiungerci, abbiamo lottato per impedire che trovassero il pareggio e poi siamo riusciti a chiudere la partita sul 3-1. È un risultato di grande peso per noi".

I tifosi del Friburgo accendono fumogeni sugli spalti dell'Europa-Park Stadion prima della partita contro il Bayern Monaco, valida per la Bundesliga 2026/27, il 25 ottobre 2026. (Foto: Daniela Porcelli/Getty Images)

Bayern Monaco, Eberl sulle condizioni di Kompany: "Aspettiamo la diagnosi"

Il dirigente bavarese ha fornito anche, assente in panchina durante la sfida contro il Friburgo. Eberl ha spiegato che l'allenatore sta meglio, ma che sarà necessario attendere ulteriori valutazioni mediche prima di conoscere con precisione la situazione e gli eventuali passi successivi: "Vincent è stabile e il mal di testa è passato. Verrà ancora sottoposto a controlli, ma per il momento vogliamo lasciarlo tranquillo. Dovremo aspettare una diagnosi prima di sapere come procedere: al momento non abbiamo ancora una valutazione definitiva".

Eberl ha quindi sottolineato che, in questa fase, è importante non mettere fretta al tecnico e permettergli di recuperare senza pressioni. Il dirigente ha concluso il passaggio con una riflessione sul valore positivo che il calcio giocato e i risultati possono avere anche per chi sta attraversando un momento difficile: "Adesso dobbiamo lasciargli il tempo necessario e aspettare di capire meglio la situazione. Nel frattempo, continuare a giocare e portare a casa vittorie rappresenta sicuramente un aiuto importante".

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Bayern Monaco, Danks: "Nel finale abbiamo mostrato carattere"

Aaron Danks ha descritto la trasferta contro il Friburgo come un impegno particolarmente impegnativo, sottolineando. L'assistente tecnico ha evidenziato come la squadra fosse consapevole fin dall'inizio delle difficoltà che avrebbe incontrato, soprattutto nella gestione della pressione esercitata dai padroni di casa: "Sapevamo che ci aspettava una partita difficile, perché il Friburgo è una squadra di qualità e sta attraversando un buon periodo. Proprio per questo sono molto soddisfatto della prestazione che siamo riusciti a offrire in una trasferta così complicata".

Danks si è poi concentrato sugli ultimi dieci minuti, quando il Friburgo ha guadagnato fiducia e il sostegno del pubblico ha aumentato la pressione sul Bayern. In quel momento la squadra ha dovuto dimostrare resistenza mentale e capacità di difendere con ordine, evitando che gli avversari riuscissero a trovare il gol del pareggio: "Nel finale la partita è diventata più difficile: il Friburgo ha spinto con maggiore convinzione e i tifosi hanno alzato il volume, spingendo la squadra in avanti. Per noi è stato un banco di prova importante, perché dovevamo resistere e dimostrare personalità. In quella fase siamo riusciti a difendere con attenzione e a superare la pressione".

L'allenatore ha infine ribadito la propria soddisfazione per la prova complessiva del Bayern, soffermandosi sulla risposta del gruppo in una giornata tutt'altro che semplice. La capacità di affrontare i momenti di difficoltà ha rappresentato uno degli aspetti più positivi della trasferta: "Sono contento di come abbiamo affrontato questa partita e della reazione mostrata quando le cose si sono complicate. Vincere su questo campo richiedeva una prestazione di livello e la squadra ha saputo rispondere nel modo giusto".