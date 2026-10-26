Oltre all'inglese e al brasiliano, anche Hakimi e Vitinha non rientrano nella top ten
La cerimonia del Pallone d'Oro sta entrando progressivamente nel vivo e si attendono soltanto le prime dieci posizioni, con il nome del vincitore che sarà svelato nelle prossime ore. Intanto, sono state definiti i piazzamenti dei giocatori che non sono riusciti ad entrare nella top 10 dell'ambito riconoscimento. Tra costoro, figurano giocatori di primissima fascia, a sottolineatura dell'elevata competizione.
Pallone d'Oro, svelati i giocatori dall'11° al 20° posto: c'è BellinghamTra i calciatori i cui nomi sono stati già svelati a Londra figurano diverse star del calcio mondiale. Sono 5 i rappresentanti del Paris Saint-Germain. Si parte dal difensore centrale William Pacho, passando per il tandem di centrocampo composto dai portoghesi Joao Neves e Vitinha, sino al terzino destro Achraf Hakimi. 20° piazzamento per il primo, 19° e 14° per i connazionali, mentre si ferma al 13° il giocatore marocchino ex Inter e Borussia Dortmund. Sebbene siano diventati campioni d'Europa, nessuno di loro ha convinto i giurati per piazzarsi tra i primi 10.
A costoro, si aggiungono tre calciatori del Real Madrid. Proprio qui, probabilmente, le sorprese maggiori. Il terzino spagnolo ex Chelsea Marc Cucurella si ferma al 18° posto, quindi si leggono i nomi di Vinicius e Bellingham, rispettivamente 17° e 11°. Il brasiliano soltanto due anni fa andò vicinissimo al trionfo, venendo scavalcato soltanto da Rodri vincitore della Champions League e chiudendo al 2° posto. Per l'inglese, invece, non è stata sufficiente la stagione di sostanza e qualità al Real Madrid per chiudere più in alto. Paga, probabilmente, un'annata opaca della squadra, al netto di un Mondiale che lo ha visto arrivare terzo con l'Inghilterra.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA