La cerimonia del Pallone d'Oro sta entrando progressivamente nel vivo e si attendono soltanto le prime dieci posizioni, con il nome del vincitore che sarà svelato nelle prossime ore. Intanto, sono state definiti i piazzamenti dei giocatori che non sono riusciti ad entrare nella top 10 dell'ambito riconoscimento. Tra costoro, figurano giocatori di primissima fascia, a sottolineatura dell'elevata competizione.

Pallone d'Oro, svelati i giocatori dall'11° al 20° posto: c'è Bellingham

Tra i calciatori i cui nomi sono stati già svelati a Londra figurano diversedel calcio mondiale. Sono 5 i rappresentanti del. Si parte dal difensore centrale William, passando per il tandem di centrocampo composto dai portoghesi, sino al terzino destro Achraf. 20° piazzamento per il primo, 19° e 14° per i connazionali, mentre si ferma al 13° il giocatore marocchino ex Inter e Borussia Dortmund. Sebbene siano diventati campioni d'Europa, nessuno di loro ha convinto i giurati per piazzarsi tra i primi 10.

MADRID, SPAGNA - 9 DICEMBRE: Cristiano Ronaldo del Real Madrid CF posa con i suoi cinque trofei del Pallone d'Oro prima dell'inizio della partita di La Liga tra Real Madrid CF e Sevilla FC allo Stadio Santiago Bernabeu il 9 dicembre 2017 a Madrid, Spagna. (Foto di Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

A costoro, si aggiungono tre calciatori del Real Madrid. Proprio qui, probabilmente, le sorprese maggiori. Il terzino spagnolo ex Chelsea Marc Cucurella si ferma al 18° posto, quindi si leggono i nomi di Vinicius e Bellingham, rispettivamente 17° e 11°. Il brasiliano soltanto due anni fa andò vicinissimo al trionfo, venendo scavalcato soltanto da Rodri vincitore della Champions League e chiudendo al 2° posto. Per l'inglese, invece, non è stata sufficiente la stagione di sostanza e qualità al Real Madrid per chiudere più in alto. Paga, probabilmente, un'annata opaca della squadra, al netto di un Mondiale che lo ha visto arrivare terzo con l'Inghilterra.

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Inoltre, un altro giocatore oggi al Paris, ma che ha espresso il meglio di sé al Barcellona lo scorso anno:. Spesso sottovalutato, lo spagnolo ha siglato ben 16 gol e refertato 2 assist nelle 33 partite di Liga con i blaugrana, vincendo il campionato. A proposito di Barcellona e di Spagna poi, ecco al 12° posto l'astro nascente della difesa Pau. Classe 2007, a soli 19 anni sfiora la top ten del Pallone d'Oro e vale più di 100 milioni di euro. Infine, il centrocampista inglese dell'Arsenal Declansi piazza ad un ottimo 15° posto.