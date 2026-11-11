Europei con l'Inghilterra no, Olimpiadi con la Francia sì. È stato questo il ragionamento che, nell'ormai lontano 2024, aleggiava nella mente del giovane Michael Olise, prima ancora che diventasse la grande stella del calcio mondiale con il Bayern Monaco e la nazionale francese di oggi. A raccontare questo curioso aneddoto è stata la leggenda del calcio francese e, all'epoca, commissario tecnico della nazionale olimpica dei Bleus, Thierry Henry, che durante l'intervista ha anche sottolineato come ricevesse costantemente telefonate dall'ala francese in merito alla convocazione per Parigi 2024.

Henry: "Mi chiamava tutti i giorni per andare alle Olimpiadi"

Michael Olise mi chiamava tutti i giorni per parlare delle Olimpiadi, anche se la nazionale inglese lo voleva per gli Europei. E, io non ho dovuto convincere nessuno

Intervistato ai microfoni del noto podcast calcistico francese Kampo,è tornato sulla sua esperienza da allenatore della nazionale Under-21 francese, ai tempi delle Olimpiadi di Parigi 2024, rivelando una curiosità sul suo grande rapporto con Michael Olise: "".

Successivamente, la leggenda ex Barcellona e Arsenal ha aggiunto: "Michael Olise ama la nazionale francese fin da bambino. Mi ha detto: 'A prescindere dal club in cui andrò, dirò alla mia squadra che andrò alle Olimpiadi, punto e basta".

🎙️ « Michael Olise est un génie, de très loin, très très loin. » : Thierry Henry est raide dingue de Michael Olise !



« Michael, il est à part parce qu'il pense différemment. À un moment donné, les génies, faut pas essayer de les comprendre. C'est un génie ? Ah, de très loin,… pic.twitter.com/LCGpHBboMn — Foot Mercato (@footmercato) November 11, 2026

"Michael Olise è diverso perché pensa in modo diverso "

Nel corso dell'intervista, la leggenda del calcio francese ha elogiato le straordinarie qualità dell'ala del Bayern, affermando: "Michael è diverso perché pensa in modo diverso. A un certo punto, non si dovrebbe cercare di capire i geni. Se Olise è un genio? Oh si, senza alcun dubbio e di gran lunga! Diresti mai a un pittore come dipingere? Perché mai si dovrebbe voler soffocare un genio?".

MAINZ, GERMANIA - 7 NOVEMBRE: Michael Olise, dell'FC Bayern Monaco, controlla il pallone durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra 1. FSV Mainz 05 e FC Bayern Monaco, disputata alla MEWA Arena il 7 novembre 2026 a Magonza, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Infine, Thierry Henry ha chiuso il suo intervento su Michael Olise dichiarando: "Posizione preferita di Michael Olise, se trequartista come ai Mondiali o come ala al Bayern Monaco? In realtà, preferisco Olise in campo".